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"Зашибись победили в нефтяной войне": Саудовская Аравия повысила НДС и отменила прожиточный минимум
15 мая 2020, 05:55 • 103 • Политика
Саудовская Аравия повысила НДС в три раза и отменила выплату прожиточного минимума. "Зашибись победили в нефтяной войне, конечно", - иронизируют в соцсетях.
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повысит НДС в три раза. Министр финансов Мухаммед аль-Джадаан назвал такие меры болезненными, но необходимыми, так как расходы страны превышают доходы.
Речь идёт об аналитических статьях и комментариях различных экспертов, которые утверждали, что Россия проиграла нефтяную войну Саудовской Аравии, подписав новый договор ОПЕК+. Предыдущий был разорван накануне пандемии и привёл к падению цен на "чёрное золото", а также разорению части американских компаний, добывающих сланцевую нефть.
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