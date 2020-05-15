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"Зашибись победили в нефтяной войне": Саудовская Аравия повысила НДС и отменила прожиточный минимум

15 мая 2020, 05:55  •  103 • Политика
Саудовская Аравия повысила НДС в три раза и отменила выплату прожиточного минимума. "Зашибись победили в нефтяной войне, конечно", - иронизируют в соцсетях.
Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повысит НДС в три раза. Министр финансов Мухаммед аль-Джадаан назвал такие меры болезненными, но необходимыми, так как расходы страны превышают доходы.
"Зашибись победили в нефтяной войне, конечно", - комментирует ситуацию в Twitter "Голос Мордора".
"Победители, они такие", - смеётся @mosrevizor5.
"Ходорковский уже написал о том, как арабы опять нагнули Путина?" - интересуется @lemazzell.
Речь идёт об аналитических статьях и комментариях различных экспертов, которые утверждали, что Россия проиграла нефтяную войну Саудовской Аравии, подписав новый договор ОПЕК+. Предыдущий был разорван накануне пандемии и привёл к падению цен на "чёрное золото", а также разорению части американских компаний, добывающих сланцевую нефть.

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