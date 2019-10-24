Украинский политолог Вячеслав Ковтун едва не скончался в Москве, неудачно попарив ноги. О госпитализации завсегдатая российских политических ток-шоу и "защитника бандеровцев" сообщил экс-спикер МИД ДНР, политтехнолог Константин Долгов.

По его словам, украинец едва не скончался из-за того, что у него внезапно обнаружился диабет. Ковтун попал в реанимацию и только недавно пришёл в себя, пишет Долгов.

"Ого. Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю - где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию. Сейчас вроде оклемался", - гласит сообщение Долгова в Twitter.

"Вы думали - куда топивший за бандеровцев Ковтун девался? А его, оказывается, спасали ахрессорские врачи. В Куеве бы окочурился - с полисом или без. А в Орде разве дадут пропасть?" - комментирует @k_ollga.

"Не велика была бы потеря..." - считает Георгиевич @GXohy.