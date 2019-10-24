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"Защитник бандеровцев" Ковтун едва не скончался в Москве: Украинец попал в реанимацию

24 октября 2019, 22:39  •  105 • Политика
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, часто защищавший бандеровцев на российских политических ток-шоу. "Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию", - рассказал политтехнолог Константин Долгов.
Украинский политолог Вячеслав Ковтун едва не скончался в Москве, неудачно попарив ноги. О госпитализации завсегдатая российских политических ток-шоу и "защитника бандеровцев" сообщил экс-спикер МИД ДНР, политтехнолог Константин Долгов.
По его словам, украинец едва не скончался из-за того, что у него внезапно обнаружился диабет. Ковтун попал в реанимацию и только недавно пришёл в себя, пишет Долгов.
"Ого. Ковтун, оказывается, чуть не умер на днях. А я думаю - где он? Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию. Сейчас вроде оклемался", - гласит сообщение Долгова в Twitter.
"Вы думали - куда топивший за бандеровцев Ковтун девался? А его, оказывается, спасали ахрессорские врачи. В Куеве бы окочурился - с полисом или без. А в Орде разве дадут пропасть?" - комментирует @k_ollga.
"Не велика была бы потеря..." - считает Георгиевич @GXohy.
Напомним, что Ковтун является частым гостем российских телестудий, выступая в политических ток-шоу на стороне Украины. По информации киевского адвоката Татьяны Монтян, он даже купил себе квартиру в Москве рядом с телестудией, где регулярно участвует в политических передачах.
Фото: скриншот Twitter/@k_ollga

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