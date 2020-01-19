Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Курс на НАТО, но злить Россию не стоит: Зеленский обновляет стратегию нацбезопас...
«Акула» и обвинители Клинтона: кто будет защищать Трампа на суде по делу об импи...
Вспомнить всех: Путин рассказал, как РФ будет бороться с искажением истории
Молдова: большинство против НАТО
Главная / Политика

"Защититься на 100% - нереалистично": В США подготовились к "вмешательству" России в выборы 2020 года

19 января 2020, 04:24  •  59 • Политика
В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году. И. о. главы МВБ заявил, что чиновники уже готовы бороться с этим, но обеспечение "безопасности на 100% просто нереалистично".
Правительство США ждёт, что Россия попытается вмешаться в американские выборы президента, которые пройдут в ноябре 2020 года. Об этом заявил и. о. Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф.
Речь идёт об американском фейке, запущенном ещё в 2016 году, чтобы объяснить поражение кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах президента США. Несмотря на результаты расследования - вмешательство было как раз в пользу кандидата от демократов и со стороны Британии и Украины, обвинения предъявили, а санкции применили всё равно к России.
"Как мы наблюдали в 2016 году, мы с полным основанием ожидаем, что Россия попытается вмешаться в выборы 2020 года", - заявил Чед Вулф.
Он добавил, что американские чиновники, которые занимаются организацией выборов, уже готовы к этому. Кроме того, МВБ работает над тем, чтобы ключевые должностные лица, занимающиеся выборами, получали информацию и средства "для борьбы с российским вмешательством". При этом и. о. главы МВБ отметил, что обеспечение "безопасности на 100% просто нереалистично".
Последняя фраза даёт основание полагать, что в случае переизбрания Дональда Трампа на второй президентский срок её будут использовать для дальнейшей дискредитации президента США и новой волны обвинений в связях с Россией, а также в госизмене и прочем.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
18 января 2020, 13:24
МИД РФ: Киев новым законом об образовании продолжает политику насильственной украинизации
18 января 2020, 13:24
В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
19 января 2020, 04:24
Вспомнить всех: Путин рассказал, как РФ будет бороться с искажением истории
19 января 2020, 04:24
"Защититься на 100% - нереалистично": В США подготовились к "вмешательству" России в выборы 2020 года
18 января 2020, 18:39
Курс на НАТО, но злить Россию не стоит: Зеленский обновляет стратегию нацбезопасности Украины
19 января 2020, 01:09
Миллиардер в метро: Кандидат в президенты США Блумберг неудачно показал близость к народу
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 января 2020, 04:24
Польша покусилась на предметы искусства в России: Варшава заявила права на целый ряд ...
19 января 2020, 01:09
Миллиардер в метро: Кандидат в президенты США Блумберг неудачно показал близость к на...
19 января 2020, 02:24
В Минобороны сообщили об атаках боевиков на сирийскую армию в Идлибе
19 января 2020, 01:09
«Путин - новый Романов и русский Си Цзиньпин, приклеившийся к трону» (Обзор ИноСми)
19 января 2020, 00:54
«Вооружённые силы не планируют покидать страну»: почему США отказываются выводить сво...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2020, 06:39
"Я захотел умереть": Командующий КСИР о 10 секундах до крушения украинского "Боинга" и ошибке оператора
17 января 2020, 13:24
"Что он чувствовал? Гнев, обиду…": Специалист по лжи разобрал реакцию Медведева на речь Путина
12 января 2020, 22:54
"Русские сбили Boeing MH17": После признаний Ирана информационная война развернулась против России
18 января 2020, 05:39
Украина: Зеленского официально признали тупым (Telegram. Обзор)
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
16 января 2020, 01:39
Ошибки правительства Медведева, которые нельзя повторить
14 января 2020, 04:09
Единственный способ остановить «Северный поток – 2» – взорвать его
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.