Правительство США ждёт, что Россия попытается вмешаться в американские выборы президента, которые пройдут в ноябре 2020 года. Об этом заявил и. о. Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф.

Речь идёт об американском фейке, запущенном ещё в 2016 году, чтобы объяснить поражение кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах президента США. Несмотря на результаты расследования - вмешательство было как раз в пользу кандидата от демократов и со стороны Британии и Украины, обвинения предъявили, а санкции применили всё равно к России.

"Как мы наблюдали в 2016 году, мы с полным основанием ожидаем, что Россия попытается вмешаться в выборы 2020 года", - заявил Чед Вулф.

Он добавил, что американские чиновники, которые занимаются организацией выборов, уже готовы к этому. Кроме того, МВБ работает над тем, чтобы ключевые должностные лица, занимающиеся выборами, получали информацию и средства "для борьбы с российским вмешательством". При этом и. о. главы МВБ отметил, что обеспечение "безопасности на 100% просто нереалистично".

Последняя фраза даёт основание полагать, что в случае переизбрания Дональда Трампа на второй президентский срок её будут использовать для дальнейшей дискредитации президента США и новой волны обвинений в связях с Россией, а также в госизмене и прочем.