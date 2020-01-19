|
"Защититься на 100% - нереалистично": В США подготовились к "вмешательству" России в выборы 2020 года
19 января 2020, 04:24 • 59 • Политика
В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году. И. о. главы МВБ заявил, что чиновники уже готовы бороться с этим, но обеспечение "безопасности на 100% просто нереалистично".
Правительство США ждёт, что Россия попытается вмешаться в американские выборы президента, которые пройдут в ноябре 2020 года. Об этом заявил и. о. Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф.
Речь идёт об американском фейке, запущенном ещё в 2016 году, чтобы объяснить поражение кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на выборах президента США. Несмотря на результаты расследования - вмешательство было как раз в пользу кандидата от демократов и со стороны Британии и Украины, обвинения предъявили, а санкции применили всё равно к России.
Он добавил, что американские чиновники, которые занимаются организацией выборов, уже готовы к этому. Кроме того, МВБ работает над тем, чтобы ключевые должностные лица, занимающиеся выборами, получали информацию и средства "для борьбы с российским вмешательством". При этом и. о. главы МВБ отметил, что обеспечение "безопасности на 100% просто нереалистично".
Последняя фраза даёт основание полагать, что в случае переизбрания Дональда Трампа на второй президентский срок её будут использовать для дальнейшей дискредитации президента США и новой волны обвинений в связях с Россией, а также в госизмене и прочем.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 января 2020, 06:39
|
17 января 2020, 13:24
|
12 января 2020, 22:54
|
18 января 2020, 05:39
|
15 января 2020, 01:09
|
16 января 2020, 01:39
|
14 января 2020, 04:09