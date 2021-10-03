"Защитит" от России: ЕС разместит военных на Украине - Welt

Издание Welt am Sonntag сообщает, что Евросоюз собирается создать специальную военную учебную миссию на территории Украины в знак солидарности с ней в отношении к России.

Евросоюз рассматривает возможность создания военной учебной миссии ЕС на Украине. Об этом сообщает н емецкая воскресная газета - Welt am Sonntag. Издание, публикуя информацию, опирается на соответствующий внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.

Миссия, о которой идёт речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине).

В ЕС придерживаются мнения, что создание такой миссии стало бы поддержкой Украины, выражением солидарности с ней в свете якобы агрессии России и ситуации "аннексии" Крыма.

Запрос о такой поддержке поступил ранее от МИД и Минобороны Украины, сообщает издание. Они направили "конфиденциальное письмо" главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.