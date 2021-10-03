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"Защитит" от России: ЕС разместит военных на Украине - Welt

03 октября 2021, 09:00  •  155 • Политика
Издание Welt am Sonntag сообщает, что Евросоюз собирается создать специальную военную учебную миссию на территории Украины в знак солидарности с ней в отношении к России.
Евросоюз рассматривает возможность создания военной учебной миссии ЕС на Украине. Об этом сообщает немецкая воскресная газета - Welt am Sonntag. Издание, публикуя информацию, опирается на соответствующий внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.
Миссия, о которой идёт речь, получит название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине).
В ЕС придерживаются мнения, что создание такой миссии стало бы поддержкой Украины, выражением солидарности с ней в свете якобы агрессии России и ситуации "аннексии" Крыма.
Запрос о такой поддержке поступил ранее от МИД и Минобороны Украины, сообщает издание. Они направили "конфиденциальное письмо" главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

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