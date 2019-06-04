Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Генсек НАТО поддакнул Киеву: Столтенберг обвинил Россию в дестабилизации Донбасс...
Михо обратился к Гройсману
«Способна поражать любую бронетехнику»: какими возможностями обладает новейшая р...
Лавров поставил под сомнение качество работы советников Трампа по Венесуэле
Главная / Политика

"Защита выборов от троллей": Косачев посмеялся над попыткой Штатов законом ударить по несуществующим персонажам

04 июня 2019, 21:24  •  26 • Политика
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев посмеялся над принятым американским сенатом законом, который должен ударить по несуществующим созданиям. Документ под названием "Защита выборов от троллей вражеских режимов" российский политик назвал первым в истории актом о защите от сказочных персонажей.
Об этом Косачев написал в своем "Фейсбуке". Он отметил, что принятый закон является самым настоящим проявлением неуважения к гражданам США.
Он объяснил, что проигравшая в выборах три года назад сторона до сих пытается убедить всех в том, что проигрыш был следствием постороннего вмешательства. Роль, которой наделили пресловутых "русских хакеров", Косачев назвал "гипертрофированно высокой".
Политик предположил, что в перспективе законопроект может обернуться против любого иностранца, критически отозвавшегося в интернете об Америке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
04 июня 2019, 11:39
США собираются продать Болгарии истребители из 1970-х для замены "советской" техники
03 июня 2019, 23:54
Слуцкий назвал условие, при котором Россия может вернуться в ПАСЕ
03 июня 2019, 22:39
Пик инфляции и снижение строительства жилья: Орешкин отчитался перед Путиным о состоянии экономики России
04 июня 2019, 08:24
"Дороже будет": Помпео унизил Россию подозрениями в "грязной" газовой игре с Европой
03 июня 2019, 22:39
"Если будут, значит, они будут, а если нет, то нет": Мэр Харькова попытался, но не внёс ясности по позиции переговоров с Россией
04 июня 2019, 18:09
Верховная рада "прокатила" Зеленского дважды за одно заседание: И с премьером, и с импичментом
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2019, 11:24
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
04 июня 2019, 05:09
Белоруссия пролетела с "налоговым маневром"? Россия по-своему решила вопрос...
04 июня 2019, 01:54
Вот такая шишка: Мосийчук избил Ляшко тростью и сделал вид, что ничего не было
04 июня 2019, 01:54
"Первый серьёзный прокол Зеленского": Позицию президента Украины по сносу б...
04 июня 2019, 01:54
Примут без обсуждений: В Евросоюзе раскрыли планы по поводу санкций против Крыма
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2019, 12:54
Яценюк сбежал на тихоокеанский остров, лидирующий по нищете в регионе - СМИ
02 июня 2019, 20:39
"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметили шрам, зашитый чёрными нитками - СМИ
28 мая 2019, 20:24
Американский самолёт загадочно пропал у российской базы в Сирии - СМИ
02 июня 2019, 07:39
Извольте заплатить по счёту, товарищи офицеры
29 мая 2019, 06:09
"Все стреляли, а этот не успел": В Сети высмеяли "крымские разоблачения" экс-начальника Генштаба Украины
03 июня 2019, 09:24
В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
04 июня 2019, 11:24
В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.