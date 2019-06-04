"Защита выборов от троллей": Косачев посмеялся над попыткой Штатов законом ударить по несуществующим персонажам

Об этом Косачев написал в своем "Фейсбуке". Он отметил, что принятый закон является самым настоящим проявлением неуважения к гражданам США.

Он объяснил, что проигравшая в выборах три года назад сторона до сих пытается убедить всех в том, что проигрыш был следствием постороннего вмешательства. Роль, которой наделили пресловутых "русских хакеров", Косачев назвал "гипертрофированно высокой".

Политик предположил, что в перспективе законопроект может обернуться против любого иностранца, критически отозвавшегося в интернете об Америке.