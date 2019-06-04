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"Защита выборов от троллей": Косачев посмеялся над попыткой Штатов законом ударить по несуществующим персонажам
04 июня 2019, 21:24 • 26 • Политика
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев посмеялся над принятым американским сенатом законом, который должен ударить по несуществующим созданиям. Документ под названием "Защита выборов от троллей вражеских режимов" российский политик назвал первым в истории актом о защите от сказочных персонажей.
Об этом Косачев написал в своем "Фейсбуке". Он отметил, что принятый закон является самым настоящим проявлением неуважения к гражданам США.
Он объяснил, что проигравшая в выборах три года назад сторона до сих пытается убедить всех в том, что проигрыш был следствием постороннего вмешательства. Роль, которой наделили пресловутых "русских хакеров", Косачев назвал "гипертрофированно высокой".
Политик предположил, что в перспективе законопроект может обернуться против любого иностранца, критически отозвавшегося в интернете об Америке.
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