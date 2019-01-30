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"Защищено броней": Мадуро считает предприятия России "очень могущественными в мире"

30 января 2019, 07:39  •  119 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заверил, что его страна и дальше будет оставаться надежным партнером России и отрицает любые риски для сотрудничества с Москвой после введения американских санкций против компании PDVSA. Он считает предприятия России "очень могущественными в мире". "Защищено броней", - заявил Мадуро, говоря о безопасности российского бизнеса в республике.
Санкции, введенные США против венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, президент республики Николас Мадуро не считает препятствием для продолжения совместного бизнеса с Россией. Он отрицает риски для партнерства с Москвой, объясняя это тем, что и его страна, и Россия - обе суверенные государства, а российские предприятия глава Боливарианской республики считает "очень могущественными в мире".
"Россия - независимая, суверенная страна, российские предприятия - очень могущественные в мире, у них есть свои собственные инженерные кадры, финансы, логистика, - поясняет Мадуро. - PDVSA - предприятие суверенной страны".
Он заверил, что несмотря на введенные против нефтяной венесуэльской компании американских санкций, "всё будет хорошо".
"Защищено броней, - подчеркнул Мадуро, - бизнес между Россией и Венесуэлой в нефти и газе".
Кроме того, президент республики подчеркнул также, что его страна продолжит сотрудничество с Россией не только в топливно-энергетической сфере, но и намерена дальше закупать у нас оружие, оценив его как "самое современное в мире".
"У нас всегда есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику", - пояснил Мадуро.
При этом венесуэльский лидер указал, что оружие из России поступает в республику регулярно.
"Оно прибывает в течение каждого месяца, в течение каждого месяца есть сотрудничество, - рассказал РИА Новости венесуэльский президент. - И это нормально, тут нет ничего экстраординарного".
Ранее в Венесуэле произошла попытка госпереворота. Спикер парламента Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его кандидатуру признали в США, Канаде, Грузии и еще ряде стран. США ввели санкции против венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA.
Россия настаивает на легитимности действующего президента Николаса Мадуро, а в Кремле ситуацию в республике назвали "попыткой узурпации власти" и указали на недопустимость вмешательства извне третьих стран в суверенные дела государства.

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