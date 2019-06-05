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"Защищаете такого инвестора?": Минюст РФ указал швейцарскому Верховному суду на беспредел "Укрнафты"

05 июня 2019, 00:39  •  34 • Политика
Министерство юстиции РФ обжаловало в Верховном суде Швейцарии решения арбитражных судов по искам компаний "Укрнафта" и "Стабил". Ответчик задал вопрос, как можно защищать инвестора, который заполучил спорное имущество путём беспредела - к примеру, незаконную приватизацию.
Предметом судебного спора являются заправочные станции на полуострове Крым. В "Укрнафте" и "Стабиле" заявляют, что это их имущество было захвачено Россией. Суд встал на их сторону.
Тем временем в российском Минюсте сочли, что подобные решения противоречат "как нормам двустороннего соглашения между Россией и Украиной, так и иным нормам и принципам международного права". Как сказано на сайте министерства, в судах предпочли не устанавливать тот факт, что Крым - территория России.
Кроме того, напомнили в Минюсте, "Укрнафта" и "Стабил" в своё время завладели инвестициями незаконно - путём захватов и незаконной приватизации. "Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права", - сказано в комментарии министерства.

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