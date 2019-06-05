"Защищаете такого инвестора?": Минюст РФ указал швейцарскому Верховному суду на беспредел "Укрнафты"

Предметом судебного спора являются заправочные станции на полуострове Крым. В "Укрнафте" и "Стабиле" заявляют, что это их имущество было захвачено Россией. Суд встал на их сторону.

Тем временем в российском Минюсте сочли, что подобные решения противоречат "как нормам двустороннего соглашения между Россией и Украиной, так и иным нормам и принципам международного права". Как сказано на сайте министерства, в судах предпочли не устанавливать тот факт, что Крым - территория России.

Кроме того, напомнили в Минюсте, "Укрнафта" и "Стабил" в своё время завладели инвестициями незаконно - путём захватов и незаконной приватизации. "Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права", - сказано в комментарии министерства.