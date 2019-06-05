|
"Защищаете такого инвестора?": Минюст РФ указал швейцарскому Верховному суду на беспредел "Укрнафты"
05 июня 2019, 00:39 • 34 • Политика
Министерство юстиции РФ обжаловало в Верховном суде Швейцарии решения арбитражных судов по искам компаний "Укрнафта" и "Стабил". Ответчик задал вопрос, как можно защищать инвестора, который заполучил спорное имущество путём беспредела - к примеру, незаконную приватизацию.
Предметом судебного спора являются заправочные станции на полуострове Крым. В "Укрнафте" и "Стабиле" заявляют, что это их имущество было захвачено Россией. Суд встал на их сторону.
Тем временем в российском Минюсте сочли, что подобные решения противоречат "как нормам двустороннего соглашения между Россией и Украиной, так и иным нормам и принципам международного права". Как сказано на сайте министерства, в судах предпочли не устанавливать тот факт, что Крым - территория России.
Кроме того, напомнили в Минюсте, "Укрнафта" и "Стабил" в своё время завладели инвестициями незаконно - путём захватов и незаконной приватизации. "Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права", - сказано в комментарии министерства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 мая 2019, 23:09
|
04 июня 2019, 01:54
|
02 июня 2019, 01:09
|
02 июня 2019, 20:39
|
31 мая 2019, 06:54
|
03 июня 2019, 09:24
|
01 июня 2019, 15:24