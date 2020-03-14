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"Зарплата 10 тысяч лир": Террористы в Сирии рассказали, как их поддерживает Турция

14 марта 2020, 10:35  •  100 • В мире
Задержанные правительственными силам террористы рассказали, как их поддерживает Турция. По словам боевиков, в Идлибе воюют также выходцы из Средней Азии, а зарплата составляет 10 тысяч лир (примерно 118 тысяч рублей).
Видео с допросом задержанных в Сирии террористов опубликовал на своей странице в Twitter журналист Аббас Джума.
"Взятые в плен отходы рассказывают о том, как Турция платит им зарплату и оснащает. Мы и так это знаем, но вдруг кто-то сомневается", - подписал он ролик.
На кадрах боевики подробно излагают, за какую группировку воевали. На вопросы о том, откуда они получают поддержку, террористы отвечают, что помогает оружием и деньгами Турция.
При этом ежедневные "боевые" выплаты составляют 10 тысяч лир.
Кроме того, один из боевиков отмечает, что в наступлении на правительственные силы Сирии также принимает участие турецкая армия. При этом, по его словам, Анкара сотрудничает с группировкой "Джебхат ан-Нусра" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).
5 марта в Москве президенты Турции и России согласовали меры по урегулированию ситуации в Идлибе. Анкара взяла на себя обязательства уничтожить всех террористов.
11 марта президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил официальному Дамаску "мощным ударом" в Идлибе.

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