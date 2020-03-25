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"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулась в Киев

25 марта 2020, 05:35  •  123 • В мире
Несколько сотен украинцев прибыли из Риги в Киев на поезде. Однако встреча оказалась не радушной - граждан вынудили несколько часов прождать в поезде, пока к вокзалу прибыли эпидемиологи. Как рассказали очевидцы, сам перрон с "заражённым" составом был оцеплён. Однако после проверки температуры прибывшие, в обход оцепления, бросились в город.
Около семисот человек, прибывших накануне из Риги в Киев, были вынуждены прождать несколько часов. Журналисты сняли на видео, как поезд стоял на пустом перроне в оцеплении.
По слухам, якобы в этом поезде ехали заражённые COVID-19 граждане. Примечательно, что многие прибывшие были без масок.
Они с удивлением смотрели в окна, пытаясь понять, почему двери поезда не открываются.
Через некоторое время на перроне появился человек в защитном костюме, к вокзалу также подъехала машина скорой помощи. Как оказалось, у всех прибывших было решено проверить температуру.
Из нескольких сотен человек повышенная температура была лишь у одного.
Журналисты засняли, что как только были проверены все, граждан всех сразу выпустили в город. Те, в обход выставленного оцепления, бросились кто на остановку, кто на автобус в другие города.
Судя по комментариям приехавших из Риги, у них за поездку трижды уже проверили температуру.
В Минздраве Украины позднее сообщили, что ни у кого из пассажиров не подтвердился диагноз COVID-19.
Объявленной 11 марта пандемии коронавирусной инфекции охвачены 168 стран. Вирус проник на все континенты, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли.
Университет Джонса Хопкинса, в свою очередь, заявляет, что более 387 тысяч человек заболели COVID-19, 16 767 из них скончались, 102 тысячи пациентов вылечились. В настоящее время наиболее сложная ситуация складывается в Италии, США и ряде европейских стран.
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