"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулась в Киев

Около семисот человек, прибывших накануне из Риги в Киев, были вынуждены прождать несколько часов. Журналисты сняли на видео, как поезд стоял на пустом перроне в оцеплении.

По слухам, якобы в этом поезде ехали заражённые COVID-19 граждане. Примечательно, что многие прибывшие были без масок.

Они с удивлением смотрели в окна, пытаясь понять, почему двери поезда не открываются.

Через некоторое время на перроне появился человек в защитном костюме, к вокзалу также подъехала машина скорой помощи. Как оказалось, у всех прибывших было решено проверить температуру.

Из нескольких сотен человек повышенная температура была лишь у одного.

Журналисты засняли, что как только были проверены все, граждан всех сразу выпустили в город. Те, в обход выставленного оцепления, бросились кто на остановку, кто на автобус в другие города.

Судя по комментариям приехавших из Риги, у них за поездку трижды уже проверили температуру.

В Минздраве Украины позднее сообщили, что ни у кого из пассажиров не подтвердился диагноз COVID-19.

Объявленной 11 марта пандемии коронавирусной инфекции охвачены 168 стран. Вирус проник на все континенты, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли.

Университет Джонса Хопкинса, в свою очередь, заявляет, что более 387 тысяч человек заболели COVID-19, 16 767 из них скончались, 102 тысячи пациентов вылечились. В настоящее время наиболее сложная ситуация складывается в Италии, США и ряде европейских стран.