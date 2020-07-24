"Заражали нетипичными болезнями": Украинские депутаты требуют от СБУ открыть дело на лаборатории США

На Украине потребовали от СБУ возбудить уголовное дело о незаконном тестировании бактериологического оружия на украинцах в биолабораториях США. Соответствующее обращение в украинскую спецслужбу направили депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ).

В документе говорится, что против американских биолабораторий должны быть возбуждены дела по статьям "шпионаж в пользу США", а также "совершение диверсий, повлёкших человеческие жертвы". Речь идёт о заражении граждан Украины экзотическими для региона болезнями. Факты об этом скрыты от широкой общественности властями, утверждают в ОПЗЖ.

"Депутаты Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили главе СБУ Ивану Баканову депутатский запрос относительно совершения уголовных правонарушений в связи с размещением и функционированием на территории Украины американских биолабораторий", - гласит опубликованный в Facebook текст обращения.

Также там говорится, что незаконную деятельность биолабораторий курировали экс-сенатор США Ричард Лугар и бывший американский президент Барак Обама. Со стороны Украины им содействовали чиновники Министерства здравоохранения, включая бывшую и. о. министра Ульяну Супрун, утверждают в ОПЗЖ.

Напомним, что ранее на Украине были опубликованы записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. На них слышно, как американский политик фактически шантажирует и подкупает украинского лидера, а тот хвастает тем, что перевыполнил указание по повышению тарифов ЖКХ для населения, и просит назначить ему вашингтонского куратора.