"Зараза очень страшная": Глава Тувы заявил о своём заражении коронавирусом вместе с подчинёнными

Не дожидаясь слухов и сплетен о своей болезни, глава Тувы Шолбан Кара-оол сам лично на странице в соцсетях, в том числе "ВКонтакте", сообщил о том, что заразился коронавирусом. А вместе с ним и его подчинённые. И сейчас они находятся в больнице в состоянии разной степени тяжести: у кого-то только лёгкая форма заболевания, а кого-то положили в реанимацию.

"Есть люди, которые заболели, - рассказал прямо из палаты политик. - Здесь лежат кроме меня и председатель администрации Танды, Улухема, есть наши подчинённые".

По его словам, "зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья". Кто-то мучается головной болью, у кого-то диагностировали воспаление лёгких. Политик похвалил за работу врачей, отметив, что те стараются.

Глава Тувы также пояснил, что "рано или поздно об этой болезни моей станет известно", и добавил, что попробует "руководить дистанционно".

Рассказывая о коронавирусе, Шолбан Кара-оол также сообщил, что болезнь "распространяется очень быстро".

"Охватывает все части организма. Человек ухудшается буквально за четыре дня и может превратиться в труп", - с тяжёлым вздохом резюмировал политик.