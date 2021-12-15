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"Заранее не планировался". Тайна внезапного видеосаммита Путина и Си будет раскрыта
15 декабря 2021, 14:15 • 165 • Политика
На виртуальном видеосаммите Путина и Си Цзиньпина Россия и Китай озвучивают ответ Западу, пересёкшему в отношениях с ними слишком много "красных линий". Встречу заранее не планировали, она носит экстренный характер, и судя по вступительным словам, поддержка "старого друга" Путина срочно потребовалась Си Цзиньпину, а не наоборот.
США, ЕС, Британия и их союзники объединяют усилия в попытке сохранить свою гегемонию и однополярный мир, считая Китай и Россию конкурентами и даже врагами. Более чем естественно, что Москва и Пекин предпринимают шаги с целью дальнейшего сближения и создания пусть и неформального (чтобы сохранить большую гибкость во внешней политике и экономических связях), но всё же союза. Без прочного и надёжного тыла в лице друг друга в конфронтации с Западом Китаю и России не устоять.
Если Москва прогнётся и станет играть по нечестным и ущербным для неё западным правилам, то же придётся сделать и Пекину – и наоборот. Поэтому неудивительно, что национальный лидер России президент Владимир Путин и председатель КНР, кормчий Си Цзиньпин, которых связывают и личные дружеские отношения, проводят в среду свой видеосаммит. Им есть что обсудить.
Что обсудят?
Как сообщил накануне президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, видеосаммит лидеров двух стран будет "достаточно продолжительным" по времени, повестка дня – "очень широкой", переговоры – "чрезвычайно важными". Идёт обмен мнениями по международным делам.
– заявил Песков. Россия, по его словам, видит "весьма агрессивную риторику как со стороны НАТО, так и со стороны США", и это также требует обсуждения.
В целом на переговорах обсуждается весь комплекс двусторонних отношений. "Это широчайшая повестка дня: и энергодиалог, и сотрудничество в области высоких технологий, и совместные инвестиции, и торговля", – подчеркнул представитель Кремля. Песков добавил, определённо имея в виду не только Афганистан, но и Тайвань, ибо важнее темы для Китая нет, что Путин и Си обсудят также региональные проблемы.
– говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин заверил Си в дружбе
Открытая часть видеосаммита уже состоялась. Она носила куда более сердечный характер, чем у Путина с Байденом. Путин назвал Си "уважаемым другом", а китайский лидер своего визави – "уважаемым президентом" и "старым другом", напомнив, что это второй контакт по видеосвязи в текущем году и 37-е по счёту переговоры с 2013 года.
Путин подтвердил намерение "основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия", которые он назвал "настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке". Русский президент отметил взаимную решимость превратить общую границу "в пояс вечного мира и добрососедства", констатировал "тесную координацию Россией и Китаем своих действий на мировой арене, ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем", который стал "весомым фактором стабильности в международных отношениях".
Президент России, отметив стремительный рост товарооборота между обеими странами, похвалил ритмичную работу разветвлённого механизма диалога между правительствами и профильными ведомствами двух государств, укрепление парламентского сотрудничества, постоянные контакты по линии внешнеполитических и оборонных ведомств. Активная работа Москвы и Пекина на площадке Совбеза ООН, Шанхайской организации сотрудничества, в БРИКС, подчеркнул Путин, способствует формированию "справедливого и основанного на международном праве миропорядка". Президент России заявил в заключение, что рассчитывает в феврале следующего года встретиться и провести переговоры с Си Цзиньпином в Пекине перед открытием Олимпийских игр. Китайский лидер заявил в ответ:
Это было сказано после того как Запад в лице ведущих англосаксонских стран и их самых верных союзников и вассалов решил подвергнуть пекинскую Олимпиаду дипломатическому бойкоту.
"Старый друг" Путин: Что у Си на уме?
Из дальнейших слов китайского лидера, а также по поведению Путина, который – редкий случай – заметно волновался, было видно, что есть проблемы, которые нельзя отложить до февраля. Си, похоже, рассчитывает на оперативную поддержку со стороны Путина по какому-то очень важному для его страны вопросу:
Ключевой национальный интерес Китая – это, напомним, Тайвань.
Следующие фразы председателя КНР – в том же духе:
Китайский кормчий снова напомнил, что "Китай и Россия решительно поддерживают друг друга по вопросам, касающимся жизненно важных интересов другой стороны, отстаивая своё национальное достоинство и национальные интересы". С учётом этого Си готов "наметить планы на дальнейшее укрепление сотрудничества в разных сферах в интересах устойчивого и высококачественного развития наших двусторонних связей". Китайский лидер ясно понять, что обращается за поддержкой лично к Путину: "Мы с вами стоим у руля китайско-российских отношений и в различных формах поддерживаем тесные контакты по ключевым пунктам повестки".
Вот такой получается замес…
Президент России в ходе разговора с Си Цзиньпином подтвердил намерение "основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия". Фото: kremlin.ru
Готовится сюрприз?
Китайская сторона, кратко сообщив о факте виртуального саммита, не приводит никаких особых подробностей, что наводит на определённые размышления – особенно в связи с тем, что заранее этот контакт не планировался. Лучший эксперт по Китаю Николай Вавилов полагает в своём телеграм-канале, что возможной темой "внезапной" онлайн-встречи лидеров России и Китая может стать углубление взаимодействия на фоне растущего давления Запада на обе страны:
Предыдущая встреча Путина и Си в формате видеоконференции состоялась 28 июня и была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам переговоров было объявлено, что Россия и КНР продлили действие документа, который, как сказал сегодня Си, был также "наполнен новым содержанием". Явный намёк на то, что стороны обязаны серьёзно помогать друг другу в случае чего. Неужели и после этой встречи последует какое-то очень важное объявление?
Что с того?
Всё указывает на то, что от Москвы и Пекина можно ожидать какого-то сюрприза для заклятых западных "партнёров", которые в отношениях с ними в последнее время перешли слишком много "красных линий". Или сразу несколько. И создание совместной космической станции было бы самым невинным из того, что мы скоро узнаем. Союз медведя и дракона против общипанных орлов и всяких там львов – это сила.
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