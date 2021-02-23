"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове"

Преподаватели медвузов Незалежной учат медицинские термины на украинском языке. Как они звучат? Например, белая горячка - запійна маячня (запийна маячня).

Украина продолжает переживать последствия принятого властями языкового закона, принуждающего учителей, врачей и чиновников общаться исключительно "державною мовою". На этот раз украинизация добралась до преподавателей медицинских вузов. Их обязали перевести медицинские термины на украинский язык.

Ещё больше ситуацию осложняет то, что медицинские термины требуют перевести не просто на украинский, а "новый украинский". Поэтому даже владеющие мовой украинцы с трудом узнают эти слова.

Акушер-гинеколог - положник-жінковник, пологівник-жіночівник - жинковнык, пологивнык-жиночивнык. Анатомия (лат. anatomia) - розтинацтво - розтынацтво. Бактериолог (лат. bacteriologus) - паличківець - палычкивець. Венеролог (лат. venerologus) - статевохворібник - статэвохворибнык. Вирус (лат. virus) - дрібень, дрібець - дрибэнь, дрибэць. Грипп (лат. grippus) - хрип, хрипінь, хрипка - хрып, хрыпинь, хрыпка. Донор (лат. donor) - давець - давэць. Белая горячка - запійна маячня - запийна маячня.

- приводит несколько примеров "Крымский украинец".

Также он напомнил об истории, случившейся со студентом Запорожского мединститута из Африки, который пожаловался в интернете на насильственный перевод обучения с русского на мову. Украинские националисты нашли молодого человека и принудили извиняться на камеру. Теперь этот студент опасается за свою жизнь и здоровье.

Я его понимаю, т. к. он живёт в Днепропетровске (город был переименован властями Украины в 2016 году в Днепр. - Ред.), где 95% людей разговаривают на русском. Он за 5 лет учебы неплохо его выучил и тут слышит совершенно другой язык. Более того, медвуз, где он учится, получает валюту на зарубежных студентов,

- прокомментировал произошедшее блогер.