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"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове"
23 февраля 2021, 00:40 • 57 • Политика
Преподаватели медвузов Незалежной учат медицинские термины на украинском языке. Как они звучат? Например, белая горячка - запійна маячня (запийна маячня).
Украина продолжает переживать последствия принятого властями языкового закона, принуждающего учителей, врачей и чиновников общаться исключительно "державною мовою". На этот раз украинизация добралась до преподавателей медицинских вузов. Их обязали перевести медицинские термины на украинский язык.
Ещё больше ситуацию осложняет то, что медицинские термины требуют перевести не просто на украинский, а "новый украинский". Поэтому даже владеющие мовой украинцы с трудом узнают эти слова.
- приводит несколько примеров "Крымский украинец".
Также он напомнил об истории, случившейся со студентом Запорожского мединститута из Африки, который пожаловался в интернете на насильственный перевод обучения с русского на мову. Украинские националисты нашли молодого человека и принудили извиняться на камеру. Теперь этот студент опасается за свою жизнь и здоровье.
- прокомментировал произошедшее блогер.
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