Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился н...
"Силовой сценарий захвата Донбасса готов": С чего начнётся атака Киева...
Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России
Главная / Политика

"Запійна маячня" одолела Украину. От врачей требуют лечить на "мове"

23 февраля 2021, 00:40  •  57 • Политика
Преподаватели медвузов Незалежной учат медицинские термины на украинском языке. Как они звучат? Например, белая горячка - запійна маячня (запийна маячня).
Украина продолжает переживать последствия принятого властями языкового закона, принуждающего учителей, врачей и чиновников общаться исключительно "державною мовою". На этот раз украинизация добралась до преподавателей медицинских вузов. Их обязали перевести медицинские термины на украинский язык.
Ещё больше ситуацию осложняет то, что медицинские термины требуют перевести не просто на украинский, а "новый украинский". Поэтому даже владеющие мовой украинцы с трудом узнают эти слова.
Акушер-гинеколог - положник-жінковник, пологівник-жіночівник - жинковнык, пологивнык-жиночивнык.
Анатомия (лат. anatomia) - розтинацтво - розтынацтво.
Бактериолог (лат. bacteriologus) - паличківець - палычкивець.
Венеролог (лат. venerologus) - статевохворібник - статэвохворибнык.
Вирус (лат. virus) - дрібень, дрібець - дрибэнь, дрибэць.
Грипп (лат. grippus) - хрип, хрипінь, хрипка - хрып, хрыпинь, хрыпка.
Донор (лат. donor) - давець - давэць.
Белая горячка - запійна маячня - запийна маячня.
- приводит несколько примеров "Крымский украинец".
Также он напомнил об истории, случившейся со студентом Запорожского мединститута из Африки, который пожаловался в интернете на насильственный перевод обучения с русского на мову. Украинские националисты нашли молодого человека и принудили извиняться на камеру. Теперь этот студент опасается за свою жизнь и здоровье.
Я его понимаю, т. к. он живёт в Днепропетровске (город был переименован властями Украины в 2016 году в Днепр. - Ред.), где 95% людей разговаривают на русском. Он за 5 лет учебы неплохо его выучил и тут слышит совершенно другой язык. Более того, медвуз, где он учится, получает валюту на зарубежных студентов,
- прокомментировал произошедшее блогер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
22 февраля 2021, 21:55
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
22 февраля 2021, 19:10
СМИ: Лукашенко запретили полет над Украиной
22 февраля 2021, 20:05
"В клеточку" - ради Навального: Новый тренд заставил народ ахнуть: "Секта"
22 февраля 2021, 20:05
"Знал бы - не подпустил": Кадыров рассмеялся, узнав о бедах нерукопожатного вице-премьера
22 февраля 2021, 21:55
"Вопрос безопасности": Франция запретила "убийцу" коронавируса
22 февраля 2021, 20:05
Экономист вскрыл банковский парадокс в кризис: "На этом зиждется зарплата. Немыслимая, баснословная"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2021, 09:35
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
18 февраля 2021, 22:35
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
20 февраля 2021, 00:15
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
16 февраля 2021, 01:35
«То, что сейчас ходит по Франции, это не французы»
18 февраля 2021, 19:50
Пофамильный список стрелков Майдана
16 февраля 2021, 15:20
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным провалом
20 февраля 2021, 23:10
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна взмолилась о помощи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.