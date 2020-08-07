"Запутанная история": После заявления Лукашенко и Коца о "33-х богатырях" задали неудобные вопросы

Блогер Сергей Колясников (Zergulio) после выпуска расследования военного корреспондента Александра Коца по делу о "33-х богатырях" из России в Белоруссии указал на любопытные моменты.

Напомним, ранее Коц заявил, что российские граждане прибыли в Минск по наводке украинских спецслужб. Всё было подстроено так, чтобы российские "33 богатыря" оказались в Белоруссии в нужное время. А после украинские представители сдали людей. Косвенно эту информацию подтвердил и сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что сведения о боевиках на территории страны ему поступили от украинских собеседников. Более того, после того как задержали первую группу, украинцы сообщили и о второй. Однако никого найти не удалось, добавил Лукашенко.

Колясников в свете новой информации призвал подумать о следующем:

"Гражданам, вбрасывавшим версию про "китайский след", стоило бы задуматься, с какой целью они действовали в интересах СБУ, запутывая и без того непростую историю, да ещё и потенциально вредя российско-китайским отношениям", - написал он в личном телеграм-канале "Сергей "Zergulio" Колясников".

Напомним, 33 гражданина России всё ещё под стражей в Белоруссии. Кстати, украинская сторона требует отдать людей Киеву, однако Лукашенко уже заявил, что украинским партнёрам для начала придётся доказать вину задержанных, если они действительно совершили что-то противозаконное на территории Украины.