"Запутались в показаниях": Пронько напомнил ратующему за четырёхдневку Медведеву о пенсионной реформе

Очередным гостем выпуска "Пронько. Экономика" в эфире Царьграда стал глава аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев, а темой для разговора стала инициатива премьера Дмитрия Медведева по переводу страны на четырёхдневную рабочую неделю при требовании сохранить зарплаты.

"В рыночной экономике невозможно требовать сохранения уровня доходов", - напомнил собеседник Юрия Пронько. По его мнению, это то же самое, что требовать удержания цен на какие-либо товары, если речь не идёт о монополии или госпредприятии.

Понятно, что государство вправе требовать от частников соблюдения трудового законодательства, добавил Самиев, но закон не определяет, какой должна быть заработная плата при определённой занятости.

В свою очередь экономический обозреватель Царьграда обратил внимание на активное педалирование кабмином темы четырёхдневки.

"Но между тем в этой теме, простите за тавтологию, сокращённой рабочей недели, есть ещё один очень серьёзный аспект. Это так называемая пенсионная реформа. Похоже, чиновники запутались в своих показаниях", - настаивает Юрий Пронько.

Ранее в передаче "Сухой остаток" Пронько отмечал, что правительство предлагает сократить рабочую неделю, утверждая, что в стране переизбыток рабочей силы. Однако "те же слуги народа, когда пропихивали свою аферу по увеличению пенсионного возраста, убеждали нас, что в России, напротив, остро стоит вопрос трудовых ресурсов, и только увеличение пенсионного возраста позволит решить эту проблему".

"У меня вопрос: когда врали чиновники - тогда или сейчас? Зачем принуждать людей работать до пенсии на пять лет дольше? Или изначально всё было сплошной ложью, ошибкой и, мягко говоря, недальновидностью тех, кто этот пенсионный проект реализовал в России?" - повторил обозреватель Царьграда вопросы, ответа на которые правительство упорно избегает.