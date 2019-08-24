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"Запутались в показаниях": Пронько напомнил ратующему за четырёхдневку Медведеву о пенсионной реформе

24 августа 2019, 11:09  •  54 • Политика
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько напомнил премьер-министру Дмитрию Медведеву, ратующему за переход на четырёхдневную рабочую неделю, о пенсионной реформе и позиции правительства по ней. "Чиновники запутались в показаниях", - констатировал эксперт.
Очередным гостем выпуска "Пронько. Экономика" в эфире Царьграда стал глава аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев, а темой для разговора стала инициатива премьера Дмитрия Медведева по переводу страны на четырёхдневную рабочую неделю при требовании сохранить зарплаты.
"В рыночной экономике невозможно требовать сохранения уровня доходов", - напомнил собеседник Юрия Пронько. По его мнению, это то же самое, что требовать удержания цен на какие-либо товары, если речь не идёт о монополии или госпредприятии.
Понятно, что государство вправе требовать от частников соблюдения трудового законодательства, добавил Самиев, но закон не определяет, какой должна быть заработная плата при определённой занятости.
В свою очередь экономический обозреватель Царьграда обратил внимание на активное педалирование кабмином темы четырёхдневки.
"Но между тем в этой теме, простите за тавтологию, сокращённой рабочей недели, есть ещё один очень серьёзный аспект. Это так называемая пенсионная реформа. Похоже, чиновники запутались в своих показаниях", - настаивает Юрий Пронько.
Ранее в передаче "Сухой остаток" Пронько отмечал, что правительство предлагает сократить рабочую неделю, утверждая, что в стране переизбыток рабочей силы. Однако "те же слуги народа, когда пропихивали свою аферу по увеличению пенсионного возраста, убеждали нас, что в России, напротив, остро стоит вопрос трудовых ресурсов, и только увеличение пенсионного возраста позволит решить эту проблему".
"У меня вопрос: когда врали чиновники - тогда или сейчас? Зачем принуждать людей работать до пенсии на пять лет дольше? Или изначально всё было сплошной ложью, ошибкой и, мягко говоря, недальновидностью тех, кто этот пенсионный проект реализовал в России?" - повторил обозреватель Царьграда вопросы, ответа на которые правительство упорно избегает.

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