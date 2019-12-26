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"Запуск на студии Walt Disney"? Интернет спорит о старте космического корабля Илона Маска
26 декабря 2019, 11:39 • 96 • В мире
Бурные споры в Сети вызвало видео с космическим кораблём Илона Маска. Пользователи дошли до обсуждения, был ли вообще запуск. На видео самые внимательные разглядели "живую мышь". Другие называют эту версию бредом и предполагают, что это части корабля, "отломившиеся после старта". Есть и те, кто иронично предполагает, что космический корабль "снимали на студии Walt Disney".
В Сети спорят о запуске космического корабля Илона Маска. В Рунете не утихают баталии, пользователи обсуждают, "а был ли мальчик".
"На видео дотошные ботаники обнаружили "живую мышь", мирно ползущую по соплу ракеты. Знатоки в комментах утверждают, что это, возможно, застрявшие куски корабля, отломившиеся после старта", - прокомментировали в Telegram-канале "Выпускайте Кракена".
Нашлись и те, кто вообще не верит в запуск. В Telegram-канале иронично добавили, что некоторые пользователи пишут, что старт "снимался на студии Walt Disney".
До этого разразился скандал вокруг пикапа Cybertruck, представленного компанией Маска SpaceX. В Сети заметили поразительное сходство нового джипа Tesla Илона Маска с автомобилем "Фалькатус" Центра специального назначения ФСБ России. Пользователи иронично предлагали "найти 10 отличий" и вспоминали шутку президента про "цап-царап".
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