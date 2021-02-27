Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" нем...
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
Госдеп США дал указание военным Армении
Главная / В мире

"Запугивание на высоком уровне": Pfizer пошла на шантаж и угрозы ради выгоды - СМИ

27 февраля 2021, 02:45  •  44 • В мире
Американская транснациональная компания Pfizer пошла на шантаж и угрозы ради выгоды. О расследовании этих действий рассказало крупное латиноамериканское СМИ. "Запугивание на высоком уровне", - охарактеризовал процесс один из его участников.
Латиноамериканский канал Telesur обнародовал результаты расследования Bureau of Investigative Journalism (BIJ - Бюро расследовательской журналистики).
Расследование получило название "Удерживается для получения выкупа". В нём говорится, что Pfizer потребовала предоставить военные базы и здания посольств в качестве некоего залога, чтобы получить уверенность в возмещении своих затрат. Эти затраты могут возникнуть, если граждане ряда стран - получателей вакцины вдруг начнут подавать в суд.
В основе расследования - показания членов делегаций, которые вели переговоры с Pfizer о поставке вакцины от COVID-19 в их государства. Журналистская группа выяснила, что шантаж и угрозы значительно отсрочили поступление препарата. В ряде случаев - до трёх месяцев. В Аргентине и Бразилии власти так и не согласились сотрудничать с Pfizer на предложенных американской компанией условиях.
В отчёте сказано, что отсрочка спровоцировала рост жертв от COVID-19.
Согласно материалам расследования, в Аргентине и ещё одной стране Латинской Америки, название которой скрыто, официальные лица требовали компенсации от Pfizer по гражданским искам. Предполагалось, что люди, испытавшие на себе побочные эффекты вакцины, могут подать в суд.
В заключении расследования приводятся слова чиновника, который был одним из переговорщиков в той самой неназванной стране. Он охарактеризовал взаимодействие с американским фармгигантом как "запугивание на высоком уровне". По его словам, правительства ощущали, что их шантажируют, чтобы "запросить выкуп за доступ к жизненно важным препаратам".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
26 февраля 2021, 19:25
Байден озвучил "простую истину" для Украины
26 февраля 2021, 17:35
Экс-президент Украины назвал "реального врага" страны: "Общаться не о чем"
26 февраля 2021, 21:15
Русских обвинили в накрутке голосов... дереву: "Хотелось бы процитировать Лаврова"
26 февраля 2021, 19:25
Подавивший свой военный путч Эрдоган дал совет армянам: "Неприемлемо"
26 февраля 2021, 21:15
Зеленский новым указом не дал главе КС Украины выйти на работу
26 февраля 2021, 21:15
250 тыс. долларов за русского. Пригожин объяснил, зачем ФБР устраивает шоу с розыском
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 февраля 2021, 23:05
В Армении "сдали" Пашиняна: "Саркисян в шоковом состоянии покинул Генш...
26 февраля 2021, 23:05
Лишь бы не как у "москалей": На Украине "декоммунизировали" строе...
26 февраля 2021, 23:05
"Важный аспект, но...": Песков высказался о ковид-паспортах в России после ...
26 февраля 2021, 23:05
"Надеюсь, не бомбардировка пустыни": Помпео иронично отозвался об авиаударе...
27 февраля 2021, 00:55
Зеленский с улыбкой позвал Крым домой. Народ в замешательстве: "Он или идиот, ил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2021, 23:10
Путин спас Россию от пьяного Ельцина - спасёт и нас! Ещё одна европейская страна взмолилась о помощи
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
22 февраля 2021, 21:00
В Киеве опять переворот и снова под присмотром США
20 февраля 2021, 09:25
"Похоже, Россия попросту устала…": Немецкий политик обратился к Западу
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу постучал Гозман"
25 февраля 2021, 09:30
"На всю голову больные": В НАТО поставили под вопрос дальнейшее существование США
25 февраля 2021, 09:30
В США обеспокоены еще одной победой Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.