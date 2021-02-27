"Запугивание на высоком уровне": Pfizer пошла на шантаж и угрозы ради выгоды - СМИ

Американская транснациональная компания Pfizer пошла на шантаж и угрозы ради выгоды. О расследовании этих действий рассказало крупное латиноамериканское СМИ. "Запугивание на высоком уровне", - охарактеризовал процесс один из его участников.

Латиноамериканский канал Telesur обнародовал результаты расследования Bureau of Investigative Journalism (BIJ - Бюро расследовательской журналистики).

Расследование получило название "Удерживается для получения выкупа". В нём говорится, что Pfizer потребовала предоставить военные базы и здания посольств в качестве некоего залога, чтобы получить уверенность в возмещении своих затрат. Эти затраты могут возникнуть, если граждане ряда стран - получателей вакцины вдруг начнут подавать в суд.

В основе расследования - показания членов делегаций, которые вели переговоры с Pfizer о поставке вакцины от COVID-19 в их государства. Журналистская группа выяснила, что шантаж и угрозы значительно отсрочили поступление препарата. В ряде случаев - до трёх месяцев. В Аргентине и Бразилии власти так и не согласились сотрудничать с Pfizer на предложенных американской компанией условиях.

В отчёте сказано, что отсрочка спровоцировала рост жертв от COVID-19.

Согласно материалам расследования, в Аргентине и ещё одной стране Латинской Америки, название которой скрыто, официальные лица требовали компенсации от Pfizer по гражданским искам. Предполагалось, что люди, испытавшие на себе побочные эффекты вакцины, могут подать в суд.

В заключении расследования приводятся слова чиновника, который был одним из переговорщиков в той самой неназванной стране. Он охарактеризовал взаимодействие с американским фармгигантом как "запугивание на высоком уровне". По его словам, правительства ощущали, что их шантажируют, чтобы "запросить выкуп за доступ к жизненно важным препаратам".