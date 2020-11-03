"Запугать никого не удастся": Кремль опубликовал обращение Путина

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями в адрес президента Австрии Александра Ван де Беллена и канцлера Себастьяна Курца после теракта, произошедшего в Вене. Российский лидер подчеркнул, что произошло жестокое и циничное преступление.

Путин выразил уверенность, что "силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий". Преступления, совершённые в Австрии, лишний показатель того, что терроризм сеет разрушение и имеет бесчеловечную сущность, подчеркнул Владимир Путин.

Президент России подтвердил готовность оказать помощь Австрии и другим представителям мирового сообщества в борьбе с терроризмом. Только общими усилиями можно победить, уверен российский лидер. Родным и близким погибших Путин адресовал слова поддержки.

Напомним, в Вене была совершена серия нападения на людей. Одним из объектов атаки, как сообщалось, стала синагога. Есть погибшие - по разным данным, от трёх до семи человек. По последним данным, жертв лишь три. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.