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"Запроса от США не получали": Суд Гибралтара отпускает иранский танкер Grace 1

15 августа 2019, 22:24  •  81 • Политика
Суд Гибралтара решил отпустить иранский танкер Grace 1, который был задержан еще 4 июля. В суде отметили, что соответствующего запроса от США не получали.
Об освобождении танкера объявил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад. По его информации, в последние 20 дней иранская сторона вела активные переговоры с гибралтарскими властями по вопросу задержания судна.
"По решению властей и суда Гибралтара иранский танкер был освобожден", - написал Баидинежад в своем Твиттере. Он также отметил, что американская сторона "в последнюю минуту безумно противились этому", однако судно уже в ближайшее время покинет Гибралтар.
لحظاتی پیش با تصمیم مقامات جبل الطارق و تایید دادگاه، نفتکش حامل نفت ایران از توقیف غیرقانونی آزاد گردید.کشورمان درتمامی۴۰ روز گذشته بامشارکت نهادهای ذیربط داخلی تحت مدیریت وزارت خارجه گفتگوهای مستمری در سطح سیاسی،حقوقی و فنی با طرف انگلیسی برای رفع این اقدام غیرقانونی انجام داد.
— Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) August 15, 2019
В свою очередь суд отмечал, что от США не поступало запросов о продлении задержания танкера из Ирана. Со своей стороны Тегеран официально заверил, что судно не будет выгружать нефть в Сирии, пишет ТАСС.

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