"Запроса от США не получали": Суд Гибралтара отпускает иранский танкер Grace 1

Об освобождении танкера объявил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад. По его информации, в последние 20 дней иранская сторона вела активные переговоры с гибралтарскими властями по вопросу задержания судна.

"По решению властей и суда Гибралтара иранский танкер был освобожден", - написал Баидинежад в своем Твиттере. Он также отметил, что американская сторона "в последнюю минуту безумно противились этому", однако судно уже в ближайшее время покинет Гибралтар.

لحظاتی پیش با تصمیم مقامات جبل الطارق و تایید دادگاه، نفتکش حامل نفت ایران از توقیف غیرقانونی آزاد گردید.کشورمان درتمامی۴۰ روز گذشته بامشارکت نهادهای ذیربط داخلی تحت مدیریت وزارت خارجه گفتگوهای مستمری در سطح سیاسی،حقوقی و فنی با طرف انگلیسی برای رفع این اقدام غیرقانونی انجام داد. — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) August 15, 2019

В свою очередь суд отмечал, что от США не поступало запросов о продлении задержания танкера из Ирана. Со своей стороны Тегеран официально заверил, что судно не будет выгружать нефть в Сирии, пишет ТАСС.