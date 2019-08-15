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"Запроса от США не получали": Суд Гибралтара отпускает иранский танкер Grace 1
15 августа 2019, 22:24 • 81 • Политика
Суд Гибралтара решил отпустить иранский танкер Grace 1, который был задержан еще 4 июля. В суде отметили, что соответствующего запроса от США не получали.
Об освобождении танкера объявил посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад. По его информации, в последние 20 дней иранская сторона вела активные переговоры с гибралтарскими властями по вопросу задержания судна.
"По решению властей и суда Гибралтара иранский танкер был освобожден", - написал Баидинежад в своем Твиттере. Он также отметил, что американская сторона "в последнюю минуту безумно противились этому", однако судно уже в ближайшее время покинет Гибралтар.
В свою очередь суд отмечал, что от США не поступало запросов о продлении задержания танкера из Ирана. Со своей стороны Тегеран официально заверил, что судно не будет выгружать нефть в Сирии, пишет ТАСС.
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