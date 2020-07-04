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"Запрос обоснован": Голландский суд будет искать помощи у США в расследовании MH17

04 июля 2020, 03:00  •  37 • Политика
Голландский суд не против повторного обращения к США с просьбой предоставить спутниковые снимки для расследования крушения самолёта MH17. Об этом в пятницу заявил судья Хендрик Стинхейс.
Заинтересованность в просмотре спутниковых снимков и приобщении их к делу очевидна. Повторный запрос был бы обоснован, - отметил он.
Стинхейс также укорил прокуратуру за то, что она с осени 2016 года не попыталась проверить, можно ли обнародовать спутниковые снимки в рамках уголовного дела.
Отметим, что суд уже обращался к американцам за спутниковыми снимками, на которых якобы виден запуск ракеты "Бук". США тогда предоставили снимки спецслужбам Нидерландов, однако к делу их приобщать отказались, сославшись на их секретность. Суд получил лишь меморандум от американских властей.
Примечательно, что сама прокуратура Нидерландов по-прежнему придерживается версии о ракете "Бук", хотя гособвинение признаёт: ни один радар в тот день не зафиксировал запуск ракеты. По мнению независимого авиаэксперта Юрия Антипова, причиной крушения лайнера стала серия взрывов, которые произошли внутри самолёта - один в салоне, два - в кабине пилотов.

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