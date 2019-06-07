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"Запрет" американскому журналисту на общение с главой МЭР оказался неправдой
07 июня 2019, 07:54 • 80 • Политика
Американское издание The New York Times в публикации, посвященной визиту главы Китая Си Цзиньпиня в Россию и его участию в работе ПМЭФ, сообщило, что некий американский журналист не смог взять интервью у главы Минэкономразвития из-за того, что ему запретила это пресс-служба ведомства.Однако в МЭР это сообщение назвали неправдой.
По словам пресс-секретарь Максима Орешкина Маргариты Папченковой, никакого "запрета" не было и в помине. Глава МЭР дал интервью российскому журналисту NYT. Затем стали обсуждать встречу министра с американским корреспондентом издания.
Пресс-секретарь напомнила, что в зданиях государственных учреждений для иностранцев существует "особые режим прохода". Это означает, что для входа в здание им понадобится спецпропуск. Оформляется он немного дольше обычного
А в ответ "уважаемая газета" написала обычную ложь, даже не упомянув о том, что от второго интервью издание отказалось само, решив ограничиться беседой только одного журналиста. Издание это объяснило тем, что якобы в ведомстве заявили: "приветствуются только российские граждане".
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