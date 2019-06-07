"Запрет" американскому журналисту на общение с главой МЭР оказался неправдой

По словам пресс-секретарь Максима Орешкина Маргариты Папченковой, никакого "запрета" не было и в помине. Глава МЭР дал интервью российскому журналисту NYT. Затем стали обсуждать встречу министра с американским корреспондентом издания.

Пресс-секретарь напомнила, что в зданиях государственных учреждений для иностранцев существует "особые режим прохода". Это означает, что для входа в здание им понадобится спецпропуск. Оформляется он немного дольше обычного

"В связи с этим Минэкономразвития попросило редакцию NYT прислать данные иностранного журналиста пораньше, чтобы успеть оформить всё к моменту интервью и не сорвать дедлайны уважаемой газеты", — рассказала РБК Маргарита Папченкова.

А в ответ "уважаемая газета" написала обычную ложь, даже не упомянув о том, что от второго интервью издание отказалось само, решив ограничиться беседой только одного журналиста. Издание это объяснило тем, что якобы в ведомстве заявили: "приветствуются только российские граждане".