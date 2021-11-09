"Запретить западное кино". Может, и правда пора?

Граждане либералы, люди нежной душевной организации, опять в панике. Говорят, в Роскомнадзоре всерьёз обсуждается вопрос о том, чтобы запретить онлайн-кинотеатрам показывать фильмы и сериалы с "нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями".

Запрет "настоящего искусства"

На самом деле пока перед нами лишь инициатива, прозвучавшая на заседании мало что решающего Общественного совета при Роскомнадзоре. Но либералы ужасно испуганы. Настолько, что, по мнению некоторых из них, возможный запрет будет означать, внимание,

… недоступность для зрителя в России до половины современных фильмов и сериалов, потому как "сексуальные девиации" в том или ином виде – неотъемлемая часть киносюжетов.

Именно так описывает проблему Дмитрий Колезев, главный редактор иностранного агента "Republic".

Трудно сказать, насколько он прав количественно – отчего-то кажется, что половина всех вновь выходящих фильмов и сериалов – это уже перебор. Даже половина от тех, что "18+", вряд ли наберётся. Но в чём Колезев прав – так это в том, что прежде чем оценивать прозвучавшую инициативу, надо бы понять, что в Роскомнадзоре понимают под "девиациями".

Одно дело, если, как говорит в комментарии "Ведомостям" психиатр Ирина Айриянц,

… к сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм.

Совсем другое дело, если в списке девиаций – обыкновенная содомия. Одно дело, если под запрет попадут "произведения искусства", в которых можно увидеть сексуальные практики, отвратительные даже для либералов. Совсем другое – если речь идёт о том, что либералы пропагандируют, даже более того, о том, что они считают ценностями.

Исключения стали правилом

Есть в социальных сетях такое клише "я такой старый, что". Так вот, автор этих строк настолько старый, что помнит, как американский фильм "Горбатая гора", про любовь двух ковбоев не к жёнам, а друг к другу, считался шокирующим общественность, весьма неоднозначным высказыванием.

Сейчас фильм такого содержания шокировать западного… Да, что греха таить, уже и русского зрителя не может. Просто потому, что насмотрелись.

Вывести "представителя сексуальных меньшинств", то есть попросту содомита, положительным героем – это теперь даже не правило для киноиндустрии. Это общее место. Вот американцы выпустили на все экраны мира свой кинокомикс "Вечные" – никто не удивляется, что среди супергероев обязательно должны быть голубые. Это просто порядок такой, без этого фильма не может быть. Это уже в правилах американской киноакадемии написано, без этого призов не дают.

Ну и наши, увы, тоже тянутся за лидерами: один сериал, другой сериал, положительные герои с "гомосексуальным опытом", "принимающие себя". Скажем, сериал "Хрустальный" сейчас довольно широко обсуждается как нерядовое явление в отечественном телевизоре. А в чем нерядовое? А как раз в том, что главный герой, сыщик Следственного комитета, в кадре мучается из-за пережитого в детстве (!) опыта и именно что "принимает себя".

С точки зрения "цивилизованных стран" и "мирового сообщества" – то есть с точки зрения Запада и либерализма – положительный герой может быть только таким. Запад всё для этого сделал.

Нас слишком много – семья не нужна?

Например, ВОЗ, которую мы поминаем каждый день в связи с коронавирусом, ещё в прошлом веке отказалась считать гомосексуализм болезнью и/или психическим расстройством. Причина понятна: в какой-то момент был взят курс на разрушение традиционной семьи, а традиционная семья – та, которая, по Конституции России, состоит из мужчины и женщины, – существует ведь для рождения детей. Если нет, если детей не нужно, то и семья не нужна. А каков простейший способ сделать так, чтобы детей рождалось меньше? Да объяснить людям, что содомия – это хорошо, а не плохо и позорно.

В некоторых странах мира по этому пути зашли даже дальше, чем на самом Западе. Скажем, в Южной Корее признали, что поставили антирекорд рождаемости: всего 0,79 ребёнка на одну женщину фертильного возраста. Одна из причин происходящего – распространение в этой стране субкультуры "нежных мальчиков", не приспособленных к решению жизненных проблем, зато похожих на героев популярных фильмов.

И вот в Роскомнадзоре в присутствии главы ведомства ставится естественный вопрос о запрете показа в кино сексуальных девиаций. Роскомнадзору не позавидуешь, и вот почему.

Что с того?

На самом деле вопрос не в том, нужно ли запрещать, а совсем в другом: возможен ли вообще такой запрет? Или поезд уже ушёл так далеко, что не стоит и пытаться – а лучше прикрыть "огненной стеной" русский сегмент интернета от всех сразу западных сервисов, транслирующих эти фильмы погонными километрами?

Возможна ли ещё выборочная работа с западным культурным продуктом – или никакого другого, неизвращённого продукта там уже не осталось?

Либералы стонут от испуга, что может быть введена цензура. А надо спросить: возможна ли ещё цензура? Возможно ли извлечение жемчужных зёрен из навозной кучи – или количество их там уже так невелико, что не стоит и стараться?