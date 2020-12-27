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"Запрет посещать соревнования неприемлем, но...": Лавров нашёл "проблески приличия" в решении CAS
27 декабря 2020, 21:05 • 100 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым запрет на посещение соревнований первыми лицами государства, но он нашёл и "проблески приличия" в решении Спортивного арбитражного суда (CAS).
Глава внешнеполитического ведомства раскритиковал положение CAS, которое запрещает президенту, премьер-министру России, депутатам Госдумы, членам правительства и сотрудникам Кремля посещать крупные международные соревнования. В частности, речь идёт о запрете на посещение Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира. Лавров назвал это решение непонятным и неприемлемым.
Лавров добавил, что CAS, хоть и вводит санкции против российских спортсменов, всё же делает ряд послаблений по сравнению с ограничениями, которые вводились во время Олимпиады-2018. Так, например, атлетам разрешено носить форму с национальной символикой.
Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий ранее высказался о решении CAS более категорично. Он вспомнил, как русские выступали на Олимпиаде в 2018 году. Их тогда заставили принять нейтральный статус "спортсменов из России" и вручили флаг МОК вместо родного триколора. Международные соревнования, где Россия запрещена по умолчанию, Ильницкий назвал "позорным коммерческим шалманом", который не достоин внимания.
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