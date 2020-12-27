"Запрет посещать соревнования неприемлем, но...": Лавров нашёл "проблески приличия" в решении CAS

Глава внешнеполитического ведомства раскритиковал положение CAS, которое запрещает президенту, премьер-министру России, депутатам Госдумы, членам правительства и сотрудникам Кремля посещать крупные международные соревнования. В частности, речь идёт о запрете на посещение Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира. Лавров назвал это решение непонятным и неприемлемым.

"Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение", - отметил он в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Лавров добавил, что CAS, хоть и вводит санкции против российских спортсменов, всё же делает ряд послаблений по сравнению с ограничениями, которые вводились во время Олимпиады-2018. Так, например, атлетам разрешено носить форму с национальной символикой.

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий ранее высказался о решении CAS более категорично. Он вспомнил, как русские выступали на Олимпиаде в 2018 году. Их тогда заставили принять нейтральный статус "спортсменов из России" и вручили флаг МОК вместо родного триколора. Международные соревнования, где Россия запрещена по умолчанию, Ильницкий назвал "позорным коммерческим шалманом", который не достоин внимания.





