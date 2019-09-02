"Запрет на достойную жизнь и труд": Пронько отчитал "дилетантов" от "партии власти" за псевдозаботу о народе

Ранее в интервью "Парламентской газете" член комитета Госдумы по труду и социальной политике единоросс Сергей Вострецов заявил о планах на новую инициативу: запретить работать по совместительству и внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

В своей авторской программе на Царьграде "Сухой остаток" экономический обозреватель Юрий Пронько расценил это предложение весьма негативно, объясняя, что идёт запрет на достойную жизнь и труд.

"Как же надоело это "дилетантство", когда под предлогом заботы о людях в нашей стране вводят очередной запрет - запрет на достойную жизнь и труд, - в сердцах высказал своё мнение экономический обозреватель, осадив при этом представителя "партии власти": - Это мое законное право, где и как мне работать! В советах "Единой России" в этом вопросе я, простите, не нуждаюсь".

Цитируя слова Вострецова о недоверии и о том, что "люди хотят, чтобы всё было по справедливости", и "они прекрасно видят, что происходит на местах, в рабочих коллективах, когда чиновники отчитываются об одних зарплатах в среднем по стране, а в своих расчётных листках люди видят совсем другие суммы", Пронько задал ему встречный и явно неудобный вопрос:

"Безусловно, господин депутат, данный факт вызывает недоверие. Только у меня вопрос: в какой партии состоят эти чиновники, которые докладывают о растущих зарплатах в России? - поинтересовался Юрий Пронько. - Может, они представляют оппозицию? Нет! Все, как один, из "Единой России"! Достаточно посмотреть съезды этой партии, её региональные конференции - везде члены правительства, губернаторы, мэры, пэры и прочая публика. К кому взывает господин Вострецов? К своим однопартийцам? Или про чиновников было сказано для красного словца?"

Говоря о новой инициативе "партии власти", Пронько напомнил и о других, засыпав вопросами.

"Вы хотя бы раз от деятелей из "ЕдРа" слышали инициативы, направленные не на запрет и ограничения для российских граждан, не на повышение налогов и иных фискальных поборов? Я - нет, - тут же озвучил свой ответ экономический обозреватель. - "Партию власти", на мой взгляд, представляют исключительно те, кто "эластично" может подстраиваться под обстоятельства. Надо запрещать? Будем запрещать, говорят в "Единой России". Надо повысить пенсионный возраст? Будем повышать! Про дикие и нелепые аргументы правительства даже вспоминать не станем, обещают единороссы. А то, что после их же однопартийцы начинают топить тему сокращения рабочей недели, забывая свои же россказни о дефиците трудовых ресурсов, по всей видимости, депутатов от "Единой России" особо не волнует".