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"Запрет был признан незаконным": Герою сериала "Сваты" Добронравову снова открыли въезд на Украину
04 января 2020, 19:54 • 67 • В мире
Из-за визита Фёдора Добронравова в Крым Служба безопасности Украины внесла его имя в чёрный список, запретив ему въезд на украинскую территорию. Суд этот запрет признал незаконным.
Об отмене запрета, установленного СБУ в 2017 году, сообщает в пятницу, 3 января, агентство "Украинские новости". Издание при этом ссылается на заявление Службы безопасности Украины.
Соответствующее решение было принято Шестым административным апелляционным судом, который признал незаконным решение украинского Минкульта о внесении Добронравова в список лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины".
Напомним, одновременно с внесением российского актёра в черный список Госкино Украины наложило запрет на показ сериала "Сваты", в котором он снимался.
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