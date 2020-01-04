"Запрет был признан незаконным": Герою сериала "Сваты" Добронравову снова открыли въезд на Украину

Об отмене запрета, установленного СБУ в 2017 году, сообщает в пятницу, 3 января, агентство "Украинские новости". Издание при этом ссылается на заявление Службы безопасности Украины.

"Запрет на въезд на территорию Украины был отменён в июне 2019 года. Запрет отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на три года", - говорится в сообщении ведомства.

Соответствующее решение было принято Шестым административным апелляционным судом, который признал незаконным решение украинского Минкульта о внесении Добронравова в список лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины".

Напомним, одновременно с внесением российского актёра в черный список Госкино Украины наложило запрет на показ сериала "Сваты", в котором он снимался.