"Запрещённый приём" у Путина есть. В секунду заставит "пыжиться, что-то выдумывать", признался Ванденко

Руководитель и автор спецпроекта ТАСС "Первые лица" Андрей Ванденко второй раз взял интервью у президента России Владимира Путина. В беседе с Царьградом он признался, что всё равно чувствовал мандраж и ответственность.

"Тут в первую очередь зависит не столько от собеседника, потому что с Владимиром Владимировичем общаться комфортно. Тут больше вопрос к себе и к атмосфере. К тому, как ты готовишься, что ты боишься облажаться, соответственно, уровень ответственности выше, соответственно, из-за этого возникает какой-то дополнительный мандраж, как вы говорите", - пояснил Ванденко.

Он напомнил, что первое его интервью с Путиным состоялось пять с половиной лет назад. Тогда предварительных вопросов не было. В этот раз формат проекта "Первые лица" подразумевает определённые блоки - 20 различных тем, которые касаются различных аспектов деятельности интервьюируемого главы государства.

"Поэтому, естественно, предварительно мы какие-то блоки тем наметили для себя, а внутри я уже исходил из того, что услышал в ответ. Каких-то чётких вопросов не формулировал, примерно понимал, какого рода могут быть ответы, и, соответственно, для себя какие-то свои встречные подсказки, для себя какие-то намётки делал, чтобы знать уже какие-то, может, факты либо цифры, поскольку речь идёт не про сегодня, а про период с 2000 года", - пояснил журналист.

Он признал, что опыта двух интервью недостаточно, чтобы делать какие-то глубокие выводы, однако Ванденко постоянно наблюдает Путина в качестве спикера, как и все жители страны.

"Естественно, он матёрый, это очевидно совершенно. Потому что его трудно застать врасплох, его трудно вывести из равновесия. У него, безусловно, есть свои приёмы. Скажем, он тебя пытается вывести из зоны комфорта, у меня свой опыт есть, я 30 лет занимаюсь интервью, я примерно знаю, как вести диалог с любым собеседником. Путин, у него такой приём, он встречный вопрос задаёт. К чему ты часто оказываешься не готов. Может, он хочет проверить твою реакцию, может, он хочет уйти от неудобного для себя вопроса. Он тебе перепас делает и ты уже должен пыжиться, тужиться, что-то выдумывать, говорить", - говорит Ванденко.

Он отметил, что такой приём в журналистике считается запрещённым, но в случае с Путиным это было и тогда, и сейчас.

"Это один из его таких фирменных приёмов, которые работают успешно. Потому что действительно ты теряешься порой, не зная, как реагировать, потому что ты хочешь его реакцию считать, а не о своей рассказывать", - добавил журналист.

Ванденко отметил, что интервью ещё не вышло, но даже в нарезке эпизодов можно увидеть, как у него "где-то брови ползут, глаза округляются", поскольку Путин не разучился удивлять. При этом Ванденко признался, что ему "не хватило".

"И собственно, мы расстались на том, что я сказал: надо продолжать. Можем повторить", - заключил журналист.