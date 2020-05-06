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"Запрещёнка" на столе президента: Шеф-повар Кремля рассказал, что любит есть Путин
06 мая 2020, 13:10 • 63 • Политика
Легендарный кремлёвский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал о том, что единого списка запрещённых продуктов для первых лиц государства не было. Вкусы у всех разные. Например, у первого президента России Бориса Ельцина "запрещёнкой" были морские гады, у экс-президента СССР Михаила Горбачёва - дичь. Действующий глава государства из еды любит "хорошие котлеты, баранину".
Что нельзя ставить на стол первого лица страны, а что, наоборот, глава государства любит? О вкусовых пристрастиях лидеров нашей страны рассказал легендарный кремлёвский шеф-повар Анатолий Галкин.
Единого списка запрещённых продуктов для первых лиц государства не было. Вкусы у всех разные. Например, Леонид Брежнев "любил дичь, уток с охоты в Завидово", а вот экс-президент СССР Михаил Горбачёв её, напротив, не просто не любил - "терпеть не мог". Потому дичь была "запрещёнкой" на его столе. Он предпочитал филе специально выращенной птицы.
У первого президента России Бориса Ельцина "запрещёнкой" были морские гады. Например, креветки или морские ежи. К слову, лягушек и змей ему на стол тоже не подавали.
А вот действующий глава государства Владимир Путин любит, по словам шеф-повара, "хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек".
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