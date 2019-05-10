"Запрещена на государственном уровне, но не в сердце": Рунет восхитила смелость киевлянки, вышедшей со значком "Серп и молот"

Видеоролик со смелой девушкой выложили в Твиттере. На кадрах - беседа украинских журналистов, снимающих вышедших отмечать 9 мая на киевскую площадь людей. Внимание репортеров привлекла девушка, которая не скрывала значка-звездочки на своей пилотке, да еще и с серпом и молотом.

"Вы знаете, что запрещена коммунистическая символика?" - тут же подлетели к ней украинские журналисты. Однако киевлянка не испугалась и не смутилась.

"Запрещена на государственном уровне, но не в сердце. Для нас эта звездочка, серп и молот имеют особый смысл. С этой символикой воевали наши деды и прадеды. Поэтому мы не будем предавать их память. С трезубцем наши деды не воевали, а воевали с этой символикой. Мы не боимся. Мы уже шестой год сюда ходим, и мы не боимся", - ответила отважная девушка.

Журналист в ответ попыталась напугать киевлянку напоминанием о том, что по новым украинским законам за подобное "преступление" грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. "То есть надо наплевать и растоптать память наших предков? За то, что они жизнь свою молодую положили на то, чтобы мы ходили по этой земле, и люди, которые, извините, даже недостойны их памяти, будут мне еще что-то запрещать? Никогда в жизни", - парировала киевлянка.

Ее смелость вызвала восхищение в Рунете.

"Это свет, это огонёк, который не удалось растоптать!!! Молодец! Большое сердце у девочки! Так побеждали, побеждаем и победим!!! Вот потомки "Молодой Гвардии"!!! Низкий поклон! Честь имею! Спасибо тебе и твоим родителям!"

"Достоинство, честь и память своей семьи, своих предков-победителей превыше всяческих запретов и репрессий нынешней бандеровской власти - это продемонстрировала девушка, с достоинством отстаивая их, предков, и свою позицию".

"Спасибо девочке за это настоящее мужество. В такое время в этой стране! Не каждый бы смог", - пишут комментаторы.

Тем временем другая часть украинцев, напротив, из кожи вон лезет, дабы хоть как-то попытаться опорочить праздничный день. К примеру, как сообщил журналист Дмитрий Стешин, некоторые из таких вышли на улицу с пародийными плакатами, насмехаясь над акцией "Бессмертный полк". Однако "юмористы" понимания не встретили.

"Ну если у них такие герои, что, посочувствуем. Их и защищать такие будут".

"Это не украинцы, это "кастрюли"... Украинцы пришли с портретами своих родных, а если это портреты предков этих персонажей, то кто же их потомки".

"Ну находился же кто-то, кто полицаем записывался?" - осудили их в Твиттере.

Есть и такие киевляне. Достойны своих предков. pic.twitter.com/Hatn09hWGi — Kulikov Dmitry (@DmitryKulikov) 9 мая 2019 г.

Вот такими украинцами я горжусь! — Михаил Гаранин (@krasmaki) 9 мая 2019 г.

Современные герои!!! Браво!!! народ не сломить! Не всё потеряно на братской земле!!! — Сергей Крылов (@sergkry_expert) 9 мая 2019 г.

Это свет, это огонёк, который не удалось растоптать!!! Молодец! Большое Сердце у девочки! Так побеждали, побеждаем и победим!!! Вот потомки "Молодой Гвардии"!!! Низкий поклон! Честь имею! Спасибо тебе и твоим родителям! — Александр Савельев (@sa_sava) 9 мая 2019 г.

Достоинство, честь и память своей семьи, своих предков-победителей, превыше всяческих запретов и репрессий нынешней бандеровской власти-это продемонстрировала девушка, с достоинством отставая их, предков, и свою позицию. — Евгений Котов (@jen_kot) 9 мая 2019 г.

Спасибо девочке за это настоящее мужество. В такое время в этой стране!.. не каждый бы смог... — Не местный (@AXandOX) 9 мая 2019 г.

"Бессмертный полк" внаУкраине. Украинцы с портретами родственников: pic.twitter.com/OmamzYBxZT — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 9 мая 2019 г.

"Бессмертный полк" внаУкраине. Украинцы с портретами родственников: pic.twitter.com/OmamzYBxZT — Дмитрий Стешин (@D_Steshin) 9 мая 2019 г.

Ну если у них такие герои, чтоб, посочувствуем. Их и защищать такие будут. — Макаренко Наталья (@Mail04176326) 9 мая 2019 г.

это не украинцы, это небольшая кучка городских сумасшедших — Евгений Кареев (@ekareev) 9 мая 2019 г.

Это не украинцы, это "кастрюли"... Украинцы пришли с портретами своих родных, а, если это портреты предков этих персонажей, то кто же их потомки... — Агния (@vfhtdj) 9 мая 2019 г.