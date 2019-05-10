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"Запрещена на государственном уровне, но не в сердце": Рунет восхитила смелость киевлянки, вышедшей со значком "Серп и молот"
10 мая 2019, 00:24 • 128 • В мире
В Рунете восхищаются смелостью молодой украинки, которая в День Победы не побоялась выйти на площадь Киева со значком "Серп и молот". Девушка прикрепила его на самое видное место - солдатскую пилотку. Когда украинские журналисты спросили, знает ли она, что за демонстрацию коммунистической символики грозит уголовное наказание, украинка ответила: "Она запрещена на государственном уровне, но не в сердце".
Видеоролик со смелой девушкой выложили в Твиттере. На кадрах - беседа украинских журналистов, снимающих вышедших отмечать 9 мая на киевскую площадь людей. Внимание репортеров привлекла девушка, которая не скрывала значка-звездочки на своей пилотке, да еще и с серпом и молотом.
"Вы знаете, что запрещена коммунистическая символика?" - тут же подлетели к ней украинские журналисты. Однако киевлянка не испугалась и не смутилась.
"Запрещена на государственном уровне, но не в сердце. Для нас эта звездочка, серп и молот имеют особый смысл. С этой символикой воевали наши деды и прадеды. Поэтому мы не будем предавать их память. С трезубцем наши деды не воевали, а воевали с этой символикой. Мы не боимся. Мы уже шестой год сюда ходим, и мы не боимся", - ответила отважная девушка.
Журналист в ответ попыталась напугать киевлянку напоминанием о том, что по новым украинским законам за подобное "преступление" грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. "То есть надо наплевать и растоптать память наших предков? За то, что они жизнь свою молодую положили на то, чтобы мы ходили по этой земле, и люди, которые, извините, даже недостойны их памяти, будут мне еще что-то запрещать? Никогда в жизни", - парировала киевлянка.
Ее смелость вызвала восхищение в Рунете.
"Это свет, это огонёк, который не удалось растоптать!!! Молодец! Большое сердце у девочки! Так побеждали, побеждаем и победим!!! Вот потомки "Молодой Гвардии"!!! Низкий поклон! Честь имею! Спасибо тебе и твоим родителям!"
"Достоинство, честь и память своей семьи, своих предков-победителей превыше всяческих запретов и репрессий нынешней бандеровской власти - это продемонстрировала девушка, с достоинством отстаивая их, предков, и свою позицию".
"Спасибо девочке за это настоящее мужество. В такое время в этой стране! Не каждый бы смог", - пишут комментаторы.
Тем временем другая часть украинцев, напротив, из кожи вон лезет, дабы хоть как-то попытаться опорочить праздничный день. К примеру, как сообщил журналист Дмитрий Стешин, некоторые из таких вышли на улицу с пародийными плакатами, насмехаясь над акцией "Бессмертный полк". Однако "юмористы" понимания не встретили.
"Ну если у них такие герои, что, посочувствуем. Их и защищать такие будут".
"Это не украинцы, это "кастрюли"... Украинцы пришли с портретами своих родных, а если это портреты предков этих персонажей, то кто же их потомки".
"Ну находился же кто-то, кто полицаем записывался?" - осудили их в Твиттере.
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