|
"Запрещается. Совсем!": Мэр Киева ввёл сухой закон
28 февраля 2022, 23:15 • 143 • Политика
Мэр Киева Виталий Кличко ввёл сухой закон. "Запрещается. Совсем!" - написал он о продаже алкоголя в украинской столице.
В своём Telegram-канале Кличко сообщил о введении нового запрета, который будет действовать с 1 марта.
"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем!" - говорится в сообщении.
Киевский градоначальник также обратился к владельцам розничных магазинов, в том числе и сетевых, а также к владельцам аптек. Он призвал их не повышать цены на товары первой необходимости, основные продукты и лекарства, не пользоваться сложившейся ситуацией.
По мнению Кличко, стремление заработать "во время войны" ничем не лучше мародёрства.
Ранее сообщалось, что в Киеве стали орудовать мародёры. Люди, получившие огнестрельное оружие и не скованные никакими ограничениями, нападают на автомобили, а также врываются в квартиры людей. Они звонят в дверь, представляются эвакуаторами. Когда хозяин открывает, его избивают, а из жилища выносят всё, что кажется ценным.
Подпишитесь на нас
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 февраля 2022, 01:05
|
26 февраля 2022, 16:35
|
27 февраля 2022, 17:05
|
24 февраля 2022, 20:50
|
24 февраля 2022, 09:45
|
24 февраля 2022, 22:35
|
22 февраля 2022, 04:05