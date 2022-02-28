"Запрещается. Совсем!": Мэр Киева ввёл сухой закон

Мэр Киева Виталий Кличко ввёл сухой закон. "Запрещается. Совсем!" - написал он о продаже алкоголя в украинской столице.

В своём Telegram-канале Кличко сообщил о введении нового запрета, который будет действовать с 1 марта.

"С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совсем!" - говорится в сообщении.

Киевский градоначальник также обратился к владельцам розничных магазинов, в том числе и сетевых, а также к владельцам аптек. Он призвал их не повышать цены на товары первой необходимости, основные продукты и лекарства, не пользоваться сложившейся ситуацией.

По мнению Кличко, стремление заработать "во время войны" ничем не лучше мародёрства.

Ранее сообщалось, что в Киеве стали орудовать мародёры. Люди, получившие огнестрельное оружие и не скованные никакими ограничениями, нападают на автомобили, а также врываются в квартиры людей. Они звонят в дверь, представляются эвакуаторами. Когда хозяин открывает, его избивают, а из жилища выносят всё, что кажется ценным.