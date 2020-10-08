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"Запредельный цинизм": Армия Баку нанесла артиллерийский удар по собору с людьми
08 октября 2020, 17:40 • 135 • Политика
Армия Баку нанесла артиллерийский удар по Православному собору, полному людей. "Запредельный цинизм", - отмечает военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, комментируя происшествие.
Как отметил Коц в своём Telegram-канале Kotsnews, сегодня рухнули его иллюзии о том, что азербайджанские артиллеристы не станут наносить удары по храмам.
"Но собор в Шуше накрыли через час после того, как в Сети появилось видео - солдаты молятся в храме перед отправкой на передовую", - отметил он.
Военкор особо подчеркнул, что на кадрах отчётливо было видно, что в соборе есть и гражданские.
"Прямое попадание в купол. Запредельный цинизм", - констатировал он.
Как сообщает Telegram-канал Sputnik Armenia, в момент обстрела в соборе находились дети. По словам корреспондента с места происшествия, никто, к счастью, не пострадал. Дети сильно напуганы.
Фото: Скриншот Telegram/ИА "Стекломой"
Фото: Скриншот Telegram/Kotsnews
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