|
"Запомните этот твит": Витязева нашла грозное предсказание Саакашвили семилетней давности
26 августа 2021, 16:50 • 225 • Политика
Журналистка Юлия Витязева нашла грозное предсказание семилетней давности от бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. "Запомните этот твит", - писал тогда политик.
Витязева нашла твит Саакашвили, написанный в августе 2014 года, в котором тот предрекает резкий рывок в развитии Украины и застой в России. Экс-губернатор тогда заявил, что ровно через год Украина начнёт посылать своему соседу гуманитарную помощь.
- отметил политик.
Витязева нашла ироничным оптимизм Саакашвили, поскольку за следующие семь лет после госпереворота 2014 года Украина развалила свою экономику, развязала затянувшуюся гражданскую войну, потеряла ряд территорий, устроила правовой беспредел и оказалась в полной зависимости от "западных партнёров".
- пишет она в Twitter.
Скриншот:Twitter/@Vityzeva
Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с мая 2015-го по ноябрь 2016 года возглавлял Одесскую область. После ссоры с бывшим президентом Петром Порошенко он лишился работы и украинского гражданства. Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт и назначил его главой исполняющего комитета Национального совета реформ.
Подпишитесь на нас
225
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 августа 2021, 02:05
|
22 августа 2021, 06:30
|
22 августа 2021, 20:15
|
22 августа 2021, 15:40
|
22 августа 2021, 16:35
|
22 августа 2021, 01:00
|
26 августа 2021, 00:20