"Запомните этот твит": Витязева нашла грозное предсказание Саакашвили семилетней давности

Журналистка Юлия Витязева нашла грозное предсказание семилетней давности от бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. "Запомните этот твит", - писал тогда политик.

Витязева нашла твит Саакашвили, написанный в августе 2014 года, в котором тот предрекает резкий рывок в развитии Украины и застой в России. Экс-губернатор тогда заявил, что ровно через год Украина начнёт посылать своему соседу гуманитарную помощь.

Запомните этот твит,

- отметил политик.

Витязева нашла ироничным оптимизм Саакашвили, поскольку за следующие семь лет после госпереворота 2014 года Украина развалила свою экономику, развязала затянувшуюся гражданскую войну, потеряла ряд территорий, устроила правовой беспредел и оказалась в полной зависимости от "западных партнёров".

Сегодня исполняется ровно семь лет со дня самого знаменитого прогноза от самого знаменитого галстукожуя. Спойлер: баба Ванга из Мишико так себе,

- пишет она в Twitter.

Скриншот:Twitter/@Vityzeva

Напомним, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с мая 2015-го по ноябрь 2016 года возглавлял Одесскую область. После ссоры с бывшим президентом Петром Порошенко он лишился работы и украинского гражданства. Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт и назначил его главой исполняющего комитета Национального совета реформ.