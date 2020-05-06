"Запомним": Васильева забыла про "методичку" Навального и случайно ляпнула "не то" про Крым

Одна из членов "Альянса врачей", связанного с блогером Алексеем Навальным, Анастасия Васильева написала в Twitter по поводу ситуации на фоне коронавируса в одной из больниц Симферополя.

Она рассказала об обращении одного из медиков, работающего в данном учреждении. По его словам, в клинике возникли сложности с обеспечением персонала медицинскими масками.

Опираясь на это, Васильева сделала далеко идущие выводы, которыми поспешила поделиться с подписчиками.

Безумно жаль врачей, которые работают на износ, помогают пациентам за счёт своего здоровья и жизни, а государству на них просто наплевать с высокой колокольни, - заявила разгорячённая сторонница Навального.

Интернет-пользователи между тем заметили, что Васильева, сама того не заметив, признала, что полуостров является частью РФ.