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"Запомним": Васильева забыла про "методичку" Навального и случайно ляпнула "не то" про Крым

06 мая 2020, 20:10  •  56 • Политика
Одна из членов "Альянса врачей" Анастасия Васильева забыла про "методичку" блогера Алексея Навального и случайно признала Крым русским. На эту "ошибку" обратили внимание интернет-пользователи. "Запомним", - написал один из Telegram-каналов.
Одна из членов "Альянса врачей", связанного с блогером Алексеем Навальным, Анастасия Васильева написала в Twitter по поводу ситуации на фоне коронавируса в одной из больниц Симферополя.
Она рассказала об обращении одного из медиков, работающего в данном учреждении. По его словам, в клинике возникли сложности с обеспечением персонала медицинскими масками.
Опираясь на это, Васильева сделала далеко идущие выводы, которыми поспешила поделиться с подписчиками.
Безумно жаль врачей, которые работают на износ, помогают пациентам за счёт своего здоровья и жизни, а государству на них просто наплевать с высокой колокольни, - заявила разгорячённая сторонница Навального.
Интернет-пользователи между тем заметили, что Васильева, сама того не заметив, признала, что полуостров является частью РФ.
Структура Навального "Альянс Врачей" против власти, но Крым признал российским. Запомним, - написал Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

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