"Заполыхает на юге России": Лидер антиталибских* сил Афганистана предупредил Москву

Лидер сил сопротивления "Талибану"* в Панджерском ущелье надеется на помощь России в переговорах по Афганистану.

Сын погибшего лидера "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда рассказал о планах сопротивления "Талибану" в Афганистане.

Мы надеемся на мирный процесс, если переговоры могут сработать, то мы должны дать им шанс. Мы готовы разговаривать. Мы готовы дать миру шанс. Мы надеемся, что другие страны - наши соседи, региональные державы - вмешаются и окажут давление на "Талибан", чтобы они пошли на переговоры,

- рассказал РБК Ахмад Масуд.

Однако, по его словам, тысячи его сторонников в Панджерском ущелье готовы "защищать себя, готовы к сопротивлению". Масуд отметил, что при этом идут военные приготовления. Масуд оценивает шансы на мир и на продолжение войны как 50 на 50.

Афганистану нужно правительство с участием всех заинтересованных сторон, и это единственный способ двигаться вперёд,

- уверен Масуд.

Он также рассказал, что рассчитывает на политическое вмешательство России, чтобы избежать эскалации насилия, иначе "заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России". Масуд рассчитывает на помощь России в организации "экстренных" переговоров между силами в Панджере и "Талибаном". Он также отметил, что пока никто не помогает силам сопротивления "Талибану".

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Боррель заявил, что Европа не должна допустить распространения влияния Москвы и Пекина в Афганистане после ухода оттуда США.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.