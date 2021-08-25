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"Заполыхает на юге России": Лидер антиталибских* сил Афганистана предупредил Москву
25 августа 2021, 16:05 • 162 • Политика
Лидер сил сопротивления "Талибану"* в Панджерском ущелье надеется на помощь России в переговорах по Афганистану.
Сын погибшего лидера "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда рассказал о планах сопротивления "Талибану" в Афганистане.
- рассказал РБК Ахмад Масуд.
Однако, по его словам, тысячи его сторонников в Панджерском ущелье готовы "защищать себя, готовы к сопротивлению". Масуд отметил, что при этом идут военные приготовления. Масуд оценивает шансы на мир и на продолжение войны как 50 на 50.
- уверен Масуд.
Он также рассказал, что рассчитывает на политическое вмешательство России, чтобы избежать эскалации насилия, иначе "заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России". Масуд рассчитывает на помощь России в организации "экстренных" переговоров между силами в Панджере и "Талибаном". Он также отметил, что пока никто не помогает силам сопротивления "Талибану".
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Боррель заявил, что Европа не должна допустить распространения влияния Москвы и Пекина в Афганистане после ухода оттуда США.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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