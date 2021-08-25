Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской ...
Главная / Политика

"Заполыхает на юге России": Лидер антиталибских* сил Афганистана предупредил Москву

25 августа 2021, 16:05  •  162 • Политика
Лидер сил сопротивления "Талибану"* в Панджерском ущелье надеется на помощь России в переговорах по Афганистану.
Сын погибшего лидера "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда рассказал о планах сопротивления "Талибану" в Афганистане.
Мы надеемся на мирный процесс, если переговоры могут сработать, то мы должны дать им шанс. Мы готовы разговаривать. Мы готовы дать миру шанс. Мы надеемся, что другие страны - наши соседи, региональные державы - вмешаются и окажут давление на "Талибан", чтобы они пошли на переговоры,
- рассказал РБК Ахмад Масуд.
Однако, по его словам, тысячи его сторонников в Панджерском ущелье готовы "защищать себя, готовы к сопротивлению". Масуд отметил, что при этом идут военные приготовления. Масуд оценивает шансы на мир и на продолжение войны как 50 на 50.
Афганистану нужно правительство с участием всех заинтересованных сторон, и это единственный способ двигаться вперёд,
- уверен Масуд.
Он также рассказал, что рассчитывает на политическое вмешательство России, чтобы избежать эскалации насилия, иначе "заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России". Масуд рассчитывает на помощь России в организации "экстренных" переговоров между силами в Панджере и "Талибаном". Он также отметил, что пока никто не помогает силам сопротивления "Талибану".
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Боррель заявил, что Европа не должна допустить распространения влияния Москвы и Пекина в Афганистане после ухода оттуда США.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





162
Источник
Похожие новости
25 августа 2021, 03:15
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
25 августа 2021, 03:15
"Грантоеды" идут на восток. США хотят перенести в Донбасс схему внешнего управления Украиной
25 августа 2021, 12:25
Зеленский в день выступления Путина тоже сделал заявления. Сквозь слёзы смеются даже украинцы
25 августа 2021, 01:25
Зеленским манипулируют? В новом решении увидели пугающую глупость
25 августа 2021, 01:25
Прибалтику ждёт афганский сценарий - эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 13:05
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 доказательств
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
21 августа 2021, 23:10
Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
22 августа 2021, 12:55
В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.