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"Заплатят высокую цену": Эрдоган пообещал "новые меры" сирийскому Дамаску

12 февраля 2020, 00:39  •  71 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Сирии "высокой ценой" за убитых в Идлибе военных. И пообещал "новые меры" Дамаску.
Сегодня, 11 февраля, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое заявление относительно ситуации в сирийском Идлибе. Он отметил, что в том случае, если будут новые нападения на его военных, будет заплачена "высокая цена".
Вчера режим понес большие потери, но этого недостаточно, продолжение последует, - сказал он во время своего выступления в столице Турции. - Если они на нас опять нападут, то заплатят за это высокую цену.
Он также проанонсировал, что будут предприняты "новые меры" для сирийского Дамаска.
В минувший понедельник Минобороны Турции сообщило о том, что пятеро турецких военных погибло и пятеро получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР, нейтрализовав 101 сирийского военного.

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