|
"Заплатят высокую цену": Эрдоган пообещал "новые меры" сирийскому Дамаску
12 февраля 2020, 00:39 • 71 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Сирии "высокой ценой" за убитых в Идлибе военных. И пообещал "новые меры" Дамаску.
Сегодня, 11 февраля, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое заявление относительно ситуации в сирийском Идлибе. Он отметил, что в том случае, если будут новые нападения на его военных, будет заплачена "высокая цена".
Он также проанонсировал, что будут предприняты "новые меры" для сирийского Дамаска.
В минувший понедельник Минобороны Турции сообщило о том, что пятеро турецких военных погибло и пятеро получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР, нейтрализовав 101 сирийского военного.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 февраля 2020, 02:24
|
10 февраля 2020, 03:09
|
06 февраля 2020, 01:39
|
07 февраля 2020, 00:24
|
08 февраля 2020, 03:54
|
06 февраля 2020, 08:09
|
08 февраля 2020, 02:24