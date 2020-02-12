"Заплатят высокую цену": Эрдоган пообещал "новые меры" сирийскому Дамаску

Сегодня, 11 февраля, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал новое заявление относительно ситуации в сирийском Идлибе. Он отметил, что в том случае, если будут новые нападения на его военных, будет заплачена "высокая цена".

Вчера режим понес большие потери, но этого недостаточно, продолжение последует, - сказал он во время своего выступления в столице Турции. - Если они на нас опять нападут, то заплатят за это высокую цену.

Он также проанонсировал, что будут предприняты "новые меры" для сирийского Дамаска.

В минувший понедельник Минобороны Турции сообщило о том, что пятеро турецких военных погибло и пятеро получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР, нейтрализовав 101 сирийского военного.