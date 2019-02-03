"Заплатите за то, что помогли нам выжить после войны": Эстония снова потребовала от России компенсацию за "оккупацию"

Эстония вновь требует от России как от преемницы Советского Союза выплатить компенсацию странам Прибалтики за ущерб, нанесенный в период, который там называют "советской оккупацией". Этот вопрос Литва, Латвия и Эстония поднимают регулярно с 2015 года. "Заплатите за то, что помогли нам выжить после войны", - пишут пользователи в соцсети, критикуя своих политиков.

Политологи неоднократно указывали на то, что именно благодаря СССР в те годы в Прибалтике начали строиться заводы, возрождаться экономика после Второй Мировой войны и начал подниматься, наконец, уровень жизни граждан.

Впрочем, спустя время, эстонцы предпочитают это забыть . А все заслуги российской стороны тех лет пытаются превратить в "оккупацию". Люди преклонного возраста отмечают, что тогда, когда Эстония была в составе СССР, у людей было светлое будущее — бесплатные медицина и обучение. Гарантированная работа. Зато сейчас всего этого нет, а молодежь стремится как можно быстрее покинуть Прибалтику.

" Заплатите за то, что помогли нам выжить после войны", - пишут пользователи в соцсетях, критикуя высказывания властей.

Н есмотря на это эстонские политики, которые стремятся подпеть Западу, не упускают возможность поднять уже изрядно потрёпанную и не новую тему: мол, Россия должна заплатить за "оккупацию".

На сегодняшний день этот вопрос затронул м инистр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу. По словам Рейнсалу, Россия должна возместить причиненный ею ущерб.