|
"Заплатите за то, что помогли нам выжить после войны": Эстония снова потребовала от России компенсацию за "оккупацию"
03 февраля 2019, 09:09 • 213 • Политика
Эстония вновь требует от России как от преемницы Советского Союза выплатить компенсацию странам Прибалтики за ущерб, нанесенный в период, который там называют "советской оккупацией". Этот вопрос Литва, Латвия и Эстония поднимают регулярно с 2015 года. "Заплатите за то, что помогли нам выжить после войны", - пишут пользователи в соцсети, критикуя своих политиков.
Политологи неоднократно указывали на то, что именно благодаря СССР в те годы в Прибалтике начали строиться заводы, возрождаться экономика после Второй Мировой войны и начал подниматься, наконец, уровень жизни граждан.
Впрочем, спустя время, эстонцы предпочитают это забыть. А все заслуги российской стороны тех лет пытаются превратить в "оккупацию". Люди преклонного возраста отмечают, что тогда, когда Эстония была в составе СССР, у людей было светлое будущее — бесплатные медицина и обучение. Гарантированная работа. Зато сейчас всего этого нет, а молодежь стремится как можно быстрее покинуть Прибалтику.
"Заплатите за то, что помогли нам выжить после войны", - пишут пользователи в соцсетях, критикуя высказывания властей.
Несмотря на это эстонские политики, которые стремятся подпеть Западу, не упускают возможность поднять уже изрядно потрёпанную и не новую тему: мол, Россия должна заплатить за "оккупацию".
На сегодняшний день этот вопрос затронул министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу. По словам Рейнсалу, Россия должна возместить причиненный ею ущерб.
"Советский Союз оккупировал Эстонию, а его правопреемница Россия должна это признать, - цитирует Рейнсалу Eesti Paevaleht. - По факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
213
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 января 2019, 07:39
|
28 января 2019, 03:39
|
01 февраля 2019, 18:09
|
29 января 2019, 18:39
|
27 января 2019, 14:39
|
31 января 2019, 01:24
|
30 января 2019, 04:24