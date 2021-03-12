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"Заплатим любые деньги!": Риелторы признались, куда бежали миллиардеры от пандемии и чем жертвовали

12 марта 2021, 19:25  •  234 • В мире
Куда бежали миллиардеры от пандемии, когда год назад начали вводить локдауны? Риелторы рассказали о тайных убежищах своих обеспеченных клиентов, а также о том, чем этим людям пришлось жертвовать. "Заплатим любые деньги!" - говорили они, выдвигали требования… и получали желаемое.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. COVID-19 распространился по всем континентам. В Китае был введён локдаун, вскоре о режиме самоизоляции заговорили и в других странах.
Обеспеченные люди решили сбежать как можно дальше от заразы и людей, которые её разносят. Они прекрасно понимали, что могут себе многое позволить, и с комфортном расставаться не хотели.
Издание The Telegraph сообщает, что особым спросом у миллиардеров пользователи частные острова на Таити, удалённые дачи в Айдахо, домики на Аляске. Одним из самых частых пожеланий клиентов было отсутствие чужих людей на территории. Миллиардеры были настолько напуганы, что готовы были пожертвовать даже прислугой, включая садовников. Это кардинально отличается от былых предпочтений, когда домик выбирался поближе к деревне или посёлку, к инфраструктуре.
От 50 до 100 тысяч фунтов стерлингов (5-10 миллионов рублей) в неделю были готовы платить богачи за уединение вдали от цивилизации. По словам сотрудника компании Luxury Castle Hire, ровно год назад их компанию буквально атаковали так называемые ультрамиллиардеры из Китая, Индии, стран Ближнего Востока.
"Заплатим любые деньги!" - говорили они, но хотели получить недвижимость в аренду в тот же день и сроком примерно на шесть месяцев.
Риелтор из компании Vladi Private Islands призналась, что особой популярностью год назад пользовались "самообеспечивающиеся" острова, то есть такие, на которых даже отрезанными от мира можно комфортно существовать. Сверхобеспеченных клиентов интересовали и такие клочки земли, окружённые океаном, где можно держать скот и возделывать землю.
Те же, кто не хотел бежать на лоно природы, предпочитали бункеры. В числе желающих иметь такое убежище были и российские богачи. Эксперты рассказывали, что клиенты хотели обладать герметичными бункерами, в которых можно было бы жить 3-12 месяцев без выхода наружу. Обязательными являлись перерабатывающий септик, собственная скважина воды, аккумуляторы на солнечных батареях. Желательными - дизайнерский ремонт, телевизор, интернет, усилитель сигналов связи.

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