Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная / Политика

"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам после угроз

16 марта 2020, 04:35  •  21 • Политика
Террористы в Сирии пообещали награду за убийство российских военных корреспондентов и солдат. "Заплачет много духов", - написал журналист, освещавший российско-турецкое патрулирование трассы М-4, Олег Блохин. Он объяснил, что у боевиков "обломился" шанс заработать.
"Заплачет много духов. Такой шанс заработать обломился", - написал Блохин в своём Telegram-канале и поставил улыбающийся смайлик.
Телеканал "Россия 24" сообщил, что за убийство российских журналистов Олега Блохина и Евгения Поддубного заплатят 25 тысяч американских долларов. Об этом объявил идлибский пропагандист, который обслуживает "Хайят Тахрир Аш-Шам"* и другие группировки террористов. СМИ также указало, что другая сирийская радикальная организация предложила за голову Поддубного 50 тысяч. Захват любого российского солдата из патруля оценили в 100 тысяч долларов.
Блохин и Поддубный вместе с российской военной полицией и турецкими солдатами на бронемашинах утром 15 марта патрулировали трассу М-4, чтобы обеспечить безопасное передвижение мирных жителей.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
15 марта 2020, 21:35
Путину объявили сетевую войну. Пленных не брать!
15 марта 2020, 21:35
"Ничего общего с вирусным заболеванием": На Украине объяснили, почему бывшего премьера доставили в больницу с чёрного хода
15 марта 2020, 22:35
Как "морские охотники" России выследили военных США в Арктике: Эксперт рассказал о необычном указе Путина
15 марта 2020, 22:35
Мишустин принял волевое решение: Пенсии в России будут увеличены уже в 2020 году
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фейки
15 марта 2020, 22:35
"Матвиенко - первая женщина в космосе": Британская газета спутала двух Валентин
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2020, 23:08
Цепь неслучайных совпадений. Игорь Панарин
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фей...
16 марта 2020, 00:35
Покашлял и потрогал: Американский чиновник нарушил запреты по коронавирусу, которые с...
16 марта 2020, 01:35
Лариса Ницой назвала жителей Донбасса «быдловатыми чужаками» и предложила отгородитьс...
16 марта 2020, 01:35
В страхе перед пандемией Запад скатывается к привычному фашизму (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
15 марта 2020, 17:35
Заговор раскрыт? "Хозяева денег" запустили коронавирус для свержения двух президентов
13 марта 2020, 08:35
Отсчет конца Украины, похоже, пошел
15 марта 2020, 08:35
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть" за американские санкции
15 марта 2020, 06:35
Львов в ярости: Посреди Киева установили символ царской России
14 марта 2020, 03:35
Германия готова к гибели 1 млн человек, в США мечтают об апокалипсисе. Коронавирус из первых уст
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.