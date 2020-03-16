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"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам после угроз
16 марта 2020, 04:35 • 21 • Политика
Террористы в Сирии пообещали награду за убийство российских военных корреспондентов и солдат. "Заплачет много духов", - написал журналист, освещавший российско-турецкое патрулирование трассы М-4, Олег Блохин. Он объяснил, что у боевиков "обломился" шанс заработать.
"Заплачет много духов. Такой шанс заработать обломился", - написал Блохин в своём Telegram-канале и поставил улыбающийся смайлик.
Телеканал "Россия 24" сообщил, что за убийство российских журналистов Олега Блохина и Евгения Поддубного заплатят 25 тысяч американских долларов. Об этом объявил идлибский пропагандист, который обслуживает "Хайят Тахрир Аш-Шам"* и другие группировки террористов. СМИ также указало, что другая сирийская радикальная организация предложила за голову Поддубного 50 тысяч. Захват любого российского солдата из патруля оценили в 100 тысяч долларов.
Блохин и Поддубный вместе с российской военной полицией и турецкими солдатами на бронемашинах утром 15 марта патрулировали трассу М-4, чтобы обеспечить безопасное передвижение мирных жителей.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
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