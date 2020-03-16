"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам после угроз

"Заплачет много духов. Такой шанс заработать обломился", - написал Блохин в своём Telegram-канале и поставил улыбающийся смайлик.

Телеканал "Россия 24" сообщил, что за убийство российских журналистов Олега Блохина и Евгения Поддубного заплатят 25 тысяч американских долларов. Об этом объявил идлибский пропагандист, который обслуживает "Хайят Тахрир Аш-Шам"* и другие группировки террористов. СМИ также указало, что другая сирийская радикальная организация предложила за голову Поддубного 50 тысяч. Захват любого российского солдата из патруля оценили в 100 тысяч долларов.

Блохин и Поддубный вместе с российской военной полицией и турецкими солдатами на бронемашинах утром 15 марта патрулировали трассу М-4, чтобы обеспечить безопасное передвижение мирных жителей.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена