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"Записать то, что Бог сформулировал": Глава еврейской общины призвал обогатить преамбулу Конституции

28 января 2020, 03:09  •  47 • Политика
Преамбула Конституции России должна включать понятия, ценные для всех жителей России, и они будут важны для представителей основных конфессий. Глава еврейской общины Александр Борода уверен: в основной закон следует "записать то, что Бог сформулировал", и, таким образом, обогатить основной закон страны.
Как известно, поправки в Конституцию России не ограничатся президентским пакетом. В том числе сегодня обсуждаются варианты для преамбулы, куда следует внести некоторые идеологические моменты. О двух поправках сегодня рассказывал сопредседатель рабочей группы, правда, не раскрывая их сути.
Своей версией корректив преамбулы ранее делился и заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев. Он призывал сосредоточиться на включении в преамбулу традиционных нравственных ценностей - указании, что семья - это союз мужчины и женщины, а формулировку "вера в добро и справедливость" вполне можно было бы изменить на "вера в Бога, добро и справедливость".
В беседе с экспертами Царьград обсуждает предложенные формулировки. В том числе высказался президент ФЕОР раввин Александр Борода. Он подчеркнул, что поддерживает предложенные инициативы.
"Очень правильно. Я поддерживаю эти формулировки, потому что прежде всего вера в Бога - это основа нравственных ценностей. И если у человека нет веры в Бога, его нравственные ценности могут меняться в зависимости от каких-то новомодных теорий либо каких-то псевдомедицинских заключений о наличии каких-то дополнительных хромосом или иных вариаций, что полностью не соответствует религиозной природе сотворения человека. Что касается семьи, как союза мужчины и женщины, - это не подлежит даже обсуждению, хотя и требуется записать чётко с учётом общей атмосферы в мире и вообще искривления осознания, что такое семья, что такое брак. Иные варианты противоречат божественной природе создания человека, понятию семья, которое Бог заложил при сотворении человека".
Впрочем, продолжил раввин, "если кто-то считает, что человек произошёл от обезьяны", то, вероятно, для него допустимо вообще всё.
"А если мы убеждены, что Всевышний сотворил мир, и соответственно, те формулировки и те союзы, которые Бог заложил в человеческую природу, то они подразумевают только пару, состоящую из мужчины и женщины. Поэтому записать то, что Бог сформулировал в Торе, в вечных ценностях, которые вообще должны сопровождать человеческую цивилизацию, необходимо. Не впервой люди пытаются выдумывать различные теории, которые давали бы почву для низменных страстей. Но проходит поколение, и всё это исчезает, а Тора, Бог, десять заповедей, божественные ценности как существовали, так и будут существовать вечно. Поэтому мы это поддерживаем".
Наконец, высказался Александр Борода о традиционных ценностях, подчеркнув, что Россия всегда была сильна ими.
"И то, что выделены четыре основные конфессии, это та база, на которой всегда существовала Россия. Если сравнивать с еврейским народом, который существует две тысячи лет в диаспоре, то как раз традиции и соединяли народ, даже не связанный никакими почтовыми сообщениями. И это позволило народу просуществовать такое долгое время. Россия в этом смысле страна, которая имеет право и должна жить по своим ценностям, благодаря которым и была сформирована, благодаря которым развивалась. И будущее России именно в развитии на основе тех ценностей, на которых она жила всегда. Мне кажется, что-то хорошее - скрепляющее единый российский народ, как многообразие культур и традиций под единой государственной символикой, это то, что, безусловно, является залогом продвижения России в будущее. Поэтому я это тоже поддерживаю", - резюмировал наш собеседник.
В деталях о поправках в преамбулу Конституции - таких, какие бы объединили нас с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь.

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