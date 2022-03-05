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"Запах денег чувствует": Сатановский объяснил, как Зеленскому придётся ответить за главную роль

05 марта 2022, 05:45  •  290 • Политика
Евгений Сатановский предположил, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас исполняет свою главную роль. "Запах денег чувствует", - подметил политолог и добавил, что политику придётся за всё ответить.
Эксперт Евгений Сатановский назвал Владимира Зеленского удивительной фигурой. Возможно, этот человек настолько артистичен, что до сих пор не может выйти из образа, хотя на сцене как комик не появлялся уже давно. Другой вариант - Зеленский продолжает играть. На этот раз его роль - героический президент, которого любит и народ, и страны Запада.
Политолог в своём Telegram-канале "Армагеддоныч" описал и третий расклад: Зеленский почувствовал себя "фюрером украинского народа". Отдельно автор поста остановился на манере, которую демонстрирует президент Украины при записи своих обращений то ли из бункера в районе Львова, то ли из Польши. Ему только не хватает нероновской фразы "О, какой великий артист умирает!".
Впрочем, не исключил Евгений Сатановский, у Зеленского ещё будет возможность произнести эти слова. Если ему удастся выжить в "геополитической замятне", которую он же и устроил. По мнению политолога, данная ситуация может с Украины перекинуться не только на Европу, но и достигнуть Западного полушария.
А суд над украинским лидером состоится, по всей вероятности, в Киеве.
"Там ему придётся ответить за всё, показательно каяться, крутить, финтить, играть лицом и молить о снисхождении, которого он за все свои художества никак не заслуживает", - написал политолог.
Сатановский сделал акцент на теме денег. Владимир Зеленский хочет, чтобы в России все выучили слова "репарации" и "контрибуции". Политолог сделал вывод: президент Украины хочет не только одержать верх над Россией, но "денег с неё стрясти".
"Поскольку что-что, а запах денег он чувствует практически идеально, на дальней дистанции, но не совсем же сошёл с ума, значит, получил насчёт "репараций и контрибуций" с России какие-то очень обнадёживающие инструкции", - отметил автор поста.

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