"Западу все труднее придерживаться санкций": На Украине назвали ограничения против России "неидеальными"

Об этом украинский министр Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому изданию Welt. В качестве примера того, что западные страны не особо жаждут придерживаться санкционной политики, Пристайко привел тот факт, что Россия была восстановлена в своих правах в Парламентской ассамблее Совета Европы, пишет Nation News.

Кроме того, напомнил он, на это же указывает и настойчивое желание Дональд Трампа снова увидеть Россию в составе G8, а также приглашение президента Владимира Путина в следующем году на саммит "Большой семерки".

При этом, по словам Пристайко, западные санкции "все-таки наносят вред российской экономике", а это, считает министр, якобы "побуждает" Россию "двигаться в правильном направлении".

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский высказался за сохранения санкций в отношении России, при этом упрекнув западных партнеров в том, что они считают потери от санкционной политики. По словам главы Незалежной, Киев "теряет людей".

"Вы теряете деньги, серьезно? Но, простите, мы теряем людей", — заявил Зеленский, отметив, что пока санкции являются "мощным и действенным оружием" дипломатии, их нужно сохранить.