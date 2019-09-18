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"Западу все труднее придерживаться санкций": На Украине назвали ограничения против России "неидеальными"

18 сентября 2019, 09:09  •  141 • В мире
Страны Запада все чаще уклоняются от соблюдения санкций против России, потому что придерживаться их становится довольно трудной, при этом сами по себе ограничения, по словам главы МИД Украины, довольно "неидеальны".
Об этом украинский министр Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому изданию Welt. В качестве примера того, что западные страны не особо жаждут придерживаться санкционной политики, Пристайко привел тот факт, что Россия была восстановлена в своих правах в Парламентской ассамблее Совета Европы, пишет Nation News.
Кроме того, напомнил он, на это же указывает и настойчивое желание Дональд Трампа снова увидеть Россию в составе G8, а также приглашение президента Владимира Путина в следующем году на саммит "Большой семерки".
При этом, по словам Пристайко, западные санкции "все-таки наносят вред российской экономике", а это, считает министр, якобы "побуждает" Россию "двигаться в правильном направлении".
Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский высказался за сохранения санкций в отношении России, при этом упрекнув западных партнеров в том, что они считают потери от санкционной политики. По словам главы Незалежной, Киев "теряет людей".
"Вы теряете деньги, серьезно? Но, простите, мы теряем людей", — заявил Зеленский, отметив, что пока санкции являются "мощным и действенным оружием" дипломатии, их нужно сохранить.

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