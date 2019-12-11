"Западные суды ангажированы, но Россия сможет выиграть": Эксперт о шансах Москвы в тяжбе по долгу Киева

Российская сторона планирует взыскать с Украины порядка 4,5 миллиарда долларов в рамках спора о невыплаченных долгах по еврооблигациям. Об этом заявило Министерство финансов России.

Напомним, в 2013 году Киев выпустил еврооблигации на 3,075 миллиарда долларов, которые скупила Москва. Но в 2015 году украинская сторона отказалась погашать долги, в результате чего стали начисляться дополнительные проценты.

В понедельник, 9 декабря, прошло первое заседание по вопросу долга Киева перед Москвой. По данным пресс-службы Верховного суда Великобритании, слушания по спору в размере 3 миллиардов долларов, а также купона на 75 миллионов долларов будут продолжаться до 12 декабря. Однако сам вердикт, скорее всего, будет вынесен только в 2020 году.

Вероятность того, что "политически ангажированный западный суд" примет решение в пользу России, оценил политолог и экономист Александр Дудчак.

"Юридические разборки, которые ведутся Западом, очень сильно подвергаются влиянию политической целесообразности. Но в этом случае высока вероятность, что суд выскажется в пользу выплаты Украиной России этого кредита", - цитирует слова эксперта Nation News.

Дудчак напомнил, что после переворота в Киеве новые власти отказались оплачивать "личный долг Януковича". Тем не менее, согласно предварительному судебному решению, этот долг уже признан суверенным. Так что, скорее всего, Украине придётся по нему расплатиться. Однако сам факт того, что Киев не захотел своевременно погасить этот долг, говорит о "дефолтном состоянии" украинской экономики.

Вместо выплат по долгу киевские власти решили его реструктуризировать, то есть "закабалить Украину на долгие годы". По мнению Дудчака, тут можно усмотреть "коррупционную схему", в разработке которой принимала участие как американская администрация, так и зависимые от неё люди в кругах украинской власти.

Напомним, иск России сейчас рассматривается в Верховном суде Великобритании, причём российская сторона уверена в победе. В этом случае проблемы возникнут у команды президента Украины Владимира Зеленского, который будет расхлёбывать наследие Петра Порошенко.

"На сегодняшний день сумма требований Российской Федерации с учётом начисленных процентов составляет порядка 4,5 миллиарда долларов США", - цитирует заявление Минфина РФ РБК.