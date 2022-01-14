"Запад зарвался". 10 "нет" Сергея Лаврова специально для США и НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров, подводя итоги прошлого года, весьма жёстко отреагировал на ситуацию с "переговорами века" и специально для США и НАТО озвучил требования и претензии. В чём "запад зарвался", что "накопилось!" у Лаврова и какого "ямщика" Россия ещё ждёт? 10 "нет" Сергея Лаврова специально для США и НАТО.

Во время традиционной пресс-конференции по итогам деятельности МИДа министр иностранных дел России Сергей Лавров начал с комментариев по поводу прошедших "переговоров века" между русскими и США и НАТО. Получилось жёстко, но дипломатично.

Нет, мир после этих переговоров (увы!) не стал безопаснее. Больше того, на небезосновательные требования России к США и НАТО ситуация лишь обостряется.

"Страны Запада способствуют негативному развитию событий, - подчеркнул Лавров. - В мире накапливается конфликтный потенциал".

Нет, дальше терпеть претензии Вашингтона и НАТО Москва не намерена. Терпение русских подошло к концу. На вопрос о том, почему Россия поставила вопрос о расширении Северного альянса только сейчас, что случилось, Лавров весьма ёмко, буквально одним словом объяснил всю суть проблемы: "Накопилось!".

"Вы же знаете, что мы долго запрягаем, да? Вот запрягали мы очень долго. И сейчас уже пора нам ехать, - просто и понятно пояснил глава МИД России. - Вот ждём, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения".

Нет, идти на поводу у других стран в вопросах национальной безопасности Россия не намерена. Министр чётко дал это понять. В том числе, весьма ёмко высказался о требованиях к Москве "вернуть войска в казармы".

"Требование западных стран вернуть российские войска в казармы категорически не устраивает Россию, - высказался министр. - Запад зарвался".

Нет, сторонние претензии по военному присутствию наших войск в других странах не принимаются. Вообще.

"Россия при рассмотрении вопросов о расширении своего военного присутствия в других странах будет исходить из интересов глобальной стабильности", - отметил Лавров.

Нет, поставить русских на колени очередными санкционными уловками не получится. Лавров, рассуждая о возможности новых санкций за миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане не исключил, что наши "западные партнеры" способны на всё.

"От США можно ждать чего угодно в вопросе санкций", - заметил министр, выразив уверенность в том, что наша страна готова к любым санкциям Запада и развитию событий в экономике.

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