"Запад уже венок приготовил, оградку сделал, а тут…": Шойгу объяснил агрессию Запада к России

Запад информационной войной пытается сломить Россию. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Запад не просто стремится управлять Россией, а хочет сделать страну подчиненной, управляемой извне.

В конечном итоге, подчеркнул он, "главная цель этой войны - стремление управлять Россией и, в конечном итоге, миром".

Шойгу на конференции "Актуальные вопросы информационного противодействия" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" отметил, что нынешнее агрессивное воздействие Запада объясняется просто.

Он сказал, что с рождением второго полюса миропорядка, "который вроде бы похоронили, все уже памятник сделали, оградку, венки приготовили, а тут вдруг опять решили второй полюс родить".

И он рождается, но не в муках, а энергично и созидательно.

"С желанием мы это дело делаем. Мир становится опять многополярным. И это, конечно, не нравится. В то же время Запад пока не понимает, что сегодняшним миром просто вот так взять захотеть и начать управлять - невозможно", - подчеркнул министр, передает ТАСС.