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"Запад уже венок приготовил, оградку сделал, а тут…": Шойгу объяснил агрессию Запада к России

26 июня 2019, 23:09  •  113 • В мире
Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал цель информационной войны Запада против России. По его словам, причиной агрессии в наш адрес является то, что на Западе никак не ожидали появления второго полюса миропорядка. "С рождением второго полюса миропорядка, который вроде бы похоронили, все уже памятник сделали, оградку, венки приготовили, а тут вдруг опять решили второй полюс родить", - заявил министр.
Запад информационной войной пытается сломить Россию. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Запад не просто стремится управлять Россией, а хочет сделать страну подчиненной, управляемой извне.
В конечном итоге, подчеркнул он, "главная цель этой войны - стремление управлять Россией и, в конечном итоге, миром".
Шойгу на конференции "Актуальные вопросы информационного противодействия" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" отметил, что нынешнее агрессивное воздействие Запада объясняется просто.
Он сказал, что с рождением второго полюса миропорядка, "который вроде бы похоронили, все уже памятник сделали, оградку, венки приготовили, а тут вдруг опять решили второй полюс родить".
И он рождается, но не в муках, а энергично и созидательно.
"С желанием мы это дело делаем. Мир становится опять многополярным. И это, конечно, не нравится. В то же время Запад пока не понимает, что сегодняшним миром просто вот так взять захотеть и начать управлять - невозможно", - подчеркнул министр, передает ТАСС.

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