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"Запад увидел в Китае главного врага": Политолог призвал ждать худшего, чем экономическая война
06 декабря 2019, 23:39 • 83 • Политика
Политолог из Германии Александр Рар оценил новый виток противостояния США и Китая, прокомментировав слова официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин. Ранее китайская чиновница заявила, что Пекин призывает США исправить свои ошибки и отменить антикитайские решения.
По словам Рара, от противостояния Китая с США Европа пострадает сильнее России. "Потому что у ЕС были свои хорошие торговые отношения с Вашингтоном и Пекином, а теперь европейцы падают между двух стульев. Германия особенно боится, что это ударит по её экспорту", - рассказал политолог.
Торговая война между двумя сверхдержавами будет продолжаться долго, считает эксперт. "США начали её не на шутку. Они не хотят, чтобы Китай этими гигантскими темпами обогнал американскую экономику", - отметил Рар.
Теперь США ответят на действия Китая и нужно ждать эскалации, считает эксперт. "Члены НАТО увидели в Китае главного врага, внутри военного блока будут лепить инструмент по сдерживанию Пекина. Дай Бог, чтобы всё это оставалось только в экономической области. Но нужно быть готовым и к не самым лучшим вариантам развития событий", - подчеркнул политолог в разговоре с телеканалом "360".
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