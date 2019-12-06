"Запад увидел в Китае главного врага": Политолог призвал ждать худшего, чем экономическая война

По словам Рара, от противостояния Китая с США Европа пострадает сильнее России. "Потому что у ЕС были свои хорошие торговые отношения с Вашингтоном и Пекином, а теперь европейцы падают между двух стульев. Германия особенно боится, что это ударит по её экспорту", - рассказал политолог.

Торговая война между двумя сверхдержавами будет продолжаться долго, считает эксперт. "США начали её не на шутку. Они не хотят, чтобы Китай этими гигантскими темпами обогнал американскую экономику", - отметил Рар.

Теперь США ответят на действия Китая и нужно ждать эскалации, считает эксперт. "Члены НАТО увидели в Китае главного врага, внутри военного блока будут лепить инструмент по сдерживанию Пекина. Дай Бог, чтобы всё это оставалось только в экономической области. Но нужно быть готовым и к не самым лучшим вариантам развития событий", - подчеркнул политолог в разговоре с телеканалом "360".