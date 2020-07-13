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"Запад совершает самоубийство": Эрдоган взбесил даже атеистов

13 июля 2020, 20:00  •  171 • В мире
В Греции резко отреагировали на решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Даже атеисты призвали Европу "не спать" и жёстко ответить на происходящее, отметив, что Запад совершает самоубийство.
Греческие политики вне зависимости от политических убеждений и религиозных взглядов резко отреагировали на решение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана превратить в мечеть собор Святой Софии в Стамбуле.
Так, бывший премьер-министр Греции, лидер крупнейшей оппозиционной партии коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексис Ципрас, неоднократно заявлявший, что он атеист, призвал международное сообщество решительно отреагировать на происходящее в Турции. По его мнению, решение Эрдогана - серьёзная проблема, которая "подрывает межконфессиональный диалог и явно нарушает общечеловеческие ценности, которые необходимы сегодня как всегда".
Фото: скриншот поста в Facebook Алексиса Ципраса
Политический оппонент Ципраса, бывший премьер Антонис Самарас из правоцентристской партии "Новая демократия", обвинил Европу и Запад в бездействии. Он напомнил, что на протяжении более тысячи лет Святая София была самой символичной и величественной христианской церковью, которую сегодня превращают в мечеть.
"И мировая реакция безразличная! Европа спит. Запад совершает самоубийство. Те, кто не защищает свою идентичность и культуру, гибнут", - написал Самарас в Facebook.
Фото: скриншот поста в Facebook Антониса Самараса
Лидер левоцентристского Движения перемен КИНАЛ (бывшая партия ПАСОК) Фофи Геннимата пошла ещё дальше и потребовала ввести санкции против Турции. Решение Эрдогана она назвала вызовом и оскорблением для всего цивилизованного мира и христианства.
"Для нас, греков, это как нож. Он презирает решения ЮНЕСКО, которая объявила собор памятником мирового культурного наследия", - цитирует её слова издание "Нафтемпорики".

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