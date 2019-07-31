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"Запад с нами! Заграница нам поможет": К изучению ситуации с "отравлением" Навального привлекли Трампа

31 июля 2019, 02:09  •  30 • В мире
Оппозиционный блогер Навальный, якобы "отравленный" в спецприемнике "неизвестным" веществом, пробыл в больнице всего одни сутки, после чего вернулся отбывать оставшиеся дни административного ареста. Однако журналисты уже обрались с вопросом об этом к президенту США Трампу, который пообещал "изучить ситуацию". "Запад с нами, Заграница нам поможет", - отреагировали пользователи Сети.
Между тем разговоры об "отравлении" не стихают, его продолжают использовать не только "навальнята" и "хомячки", но и западные журналисты. Дело дошло до того, что об этом решили поинтересоваться у… президента США.
С соответствующим вопросом о проблемах со здоровьем, возникших у "выдающегося критика Путина", к Дональду Трампу обратился корреспондент ABC News Politiks.
"Я слышал об этом, но не знаю об этом. Я разберусь в этом. Это новая история, я услышал о ней вчера вечером", - ответил американский лидер.
Asked about prominent Putin critic Alexey Navalny, whose doctor says he was poisoned while in a Moscow jail, Pres. Trump says, "I don't know about it, but I'll find out about it. This is new. I heard about it last night." https://t.co/O5oYbaTjsF pic.twitter.com/VMZBmeQyQv
— ABC News Politics (@ABCPolitics) July 30, 2019
"Запад с нами, заграница нам поможет!" - отреагировал на новость в Twitter пользователь Влад Степнев.
"Того и гляди, из Навального еще одного Скрипаля состряпают. Тогда Навальному надо остерегаться публичных мест. Трамп, видимо, на старости лет роль попугая заучивает: что ему скажут, то и повторяет сгоряча", - отметила пользователь под ником Karma.
Реакция же некоторых подписчиков ABC News была вполне предсказуемой: многие поверили, не задумываясь. Некоторые спрашивали, будет ли и дальше Трамп общаться с Путиным "как ни в чем не бывало".
На следующий день после острого приступа аллергии в СИЗО и госпитализации призывавший на несанкционированный митинг Алексей Навальный был выписан из больницы.
Он покинул медучреждение без каких-либо трудностей, а об аллергии говорило только отекшее лицо. Тем не менее его "лечащий врач" Анастасия Васильева трубила на всех углах, что задержанный блогер якобы пострадал от неизвестного химического вещества, которое вызвало интоксикацию. По её словам, чтобы спасти жизнь "борца с режимом", нужен небольшой отряд, включая токсикологов, офтальмологов и других. Но, как оказалось, для излечения от приступа аллергии хватило один день полежать в больнице.
Слухи об "отравлении" появились в воскресенье, 28 июля. На это с сарказмом отреагировал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Представляю заголовки в завтрашней британской прессе и анонсы "Би-би-си": "Навальный - это второй Скрипаль!", "Боширов и Петров намазали ручку камеры Навального "Новичком"", - отметил он.

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