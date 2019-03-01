"Запад понимает: рванет в России - долетит и до них", - заявил Никита Исаев

Никита Исаев в интервью Царьграду говорил о желании Запада наладить диалог с Россией. По версии Исаева, улучшать взаимоотношения хотят, потому что "Запад понимает: рванет в России - долетит и до них".

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев полагает, что Запад заинтересован в диалоге с Россией, однако он не знает, с кем такой диалог строить. О подобной позиции Исаев говорил в интервью Царьграду.

"Запад сейчас относится к России как к коту в мешке. Вроде как всегда коммуницировали и, самое главное, были очень эффективными и выгодными друг для друга. Они нам технологии, а мы – высокую доходность. А сейчас они профит от нас теряют и вместе с этим теряют капитализацию их компаний. Эти финансовые параметры нельзя не учитывать", - объясняет Исаев.

Понимая, что лучшие отношения с Россией выгодны, Запад ищет, на кого опереться, продолжает Исаев.

"Они, безусловно, ищут тех, кому можно доверять. Мой визит в Германию, в Берлин, и мое выступление были встречены именно в этом ключе. Необходимо, чтобы в России были люди инициативные, конструктивные, способные вести диалог и с западным сообществом, и внутри страны, и с властью, и с различными оппозиционными силами в глобальной геополитической проблематике и проблематике внутри России. Во всяком случае, перед собой я такую задачу ставлю".

Напомним, ранее Никита Исаев действительно принимал участие во встрече молодых экспертов России и Германии в рамках проекта Meeting Russia ("Навстречу России").