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"Запад не удержит Киев от зачистки Донбасса": Пушков предупредил о кровавых планах властей Украины
11 декабря 2019, 10:54 • 287 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал стремление президента Украины Владимира Зеленского сделать вопрос о контроле над границей главным в Минском процессе. "Никакие западные "гарантии" не удержат Киев от зачистки ДНР/ЛНР, если Украина получит такой контроль", - предупредил политик.
Никакие западные "гарантии" не удержат Киев от зачистки ДНР/ЛНР, если Украина получит контроль над границей между Донбассом и Россией. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сделать вопрос о контроле над границей главным в Минском процессе. Однако если Киев получит такой контроль, его уже ни что не остановит от зачистки Донбасса.
Напомним, что примерно по такому же сценарию был свергнут законный президент Украины. Страны Европы выступали гарантами договорённостей между украинским лидером и лидерами Майдана. Однако это не помешало последним свергнуть Януковича.
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