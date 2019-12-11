"Запад не удержит Киев от зачистки Донбасса": Пушков предупредил о кровавых планах властей Украины

Никакие западные "гарантии" не удержат Киев от зачистки ДНР/ЛНР, если Украина получит контроль над границей между Донбассом и Россией. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сделать вопрос о контроле над границей главным в Минском процессе. Однако если Киев получит такой контроль, его уже ни что не остановит от зачистки Донбасса.

"Минские соглашения станут лишними и будут тут же отброшены Киевом, а западные политики умоют руки", - написал Пушков в Twitter.

Напомним, что примерно по такому же сценарию был свергнут законный президент Украины. Страны Европы выступали гарантами договорённостей между украинским лидером и лидерами Майдана. Однако это не помешало последним свергнуть Януковича.