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"Запад не удержит Киев от зачистки Донбасса": Пушков предупредил о кровавых планах властей Украины

11 декабря 2019, 10:54  •  287 • Политика
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал стремление президента Украины Владимира Зеленского сделать вопрос о контроле над границей главным в Минском процессе. "Никакие западные "гарантии" не удержат Киев от зачистки ДНР/ЛНР, если Украина получит такой контроль", - предупредил политик.
Никакие западные "гарантии" не удержат Киев от зачистки ДНР/ЛНР, если Украина получит контроль над границей между Донбассом и Россией. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет сделать вопрос о контроле над границей главным в Минском процессе. Однако если Киев получит такой контроль, его уже ни что не остановит от зачистки Донбасса.
"Минские соглашения станут лишними и будут тут же отброшены Киевом, а западные политики умоют руки", - написал Пушков в Twitter.
Напомним, что примерно по такому же сценарию был свергнут законный президент Украины. Страны Европы выступали гарантами договорённостей между украинским лидером и лидерами Майдана. Однако это не помешало последним свергнуть Януковича.

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