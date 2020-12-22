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"Запад не смог провернуть то же самое в Белоруссии": Немецкие журналисты о сути спортивных санкций
22 декабря 2020, 19:10 • 28 • Политика
Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на Белоруссию и Александра Лукашенко. Немецкие журналисты рассказали, что стоит за "спортивными санкциями" и почему Запад не смог провернуть в Белоруссии то же самое, что в России.
Международный олимпийский комитет (МОК) принял предварительное решение отстранить представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Немецкие журналисты Роберт Штайн и Томас Рёпер раскрыли, что стоит за спортивными санкциями против Белоруссии и её президента Александра Лукашенко.
По их словам, МОК уже давно превратился в политический инструмент, который активно используется в геополитической борьбе. И этот инструмент был задействован сначала против России, а теперь и против Белоруссии.
- описывает немецкий журналист, как создавался допинговый скандал против России.
Отмечается, в Белоруссии то же самое провернуть не удалось, так как не успели подготовить аналогичные обвинения, поэтому пришлось придумывать на ходу. Был создан Белорусский фонд солидарности, состоящий буквально из пары спортсменов. И эта организация пожаловалась, что в Белоруссии якобы притесняют спортсменов. При этом речь идёт о штрафах за участие в несанкционированных митингах, а также об увольнении спортивных чиновников, потребовавших отставки главы страны.
Немецкие журналисты отмечают, что за аналогичные действия в Германии спортсменов и чиновников ждало бы не менее строгое наказание, и никто бы даже не возразил. Но если это происходит в Белоруссии, то это автоматически политическое преследование.
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