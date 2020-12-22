"Запад не смог провернуть то же самое в Белоруссии": Немецкие журналисты о сути спортивных санкций

Международный олимпийский комитет (МОК) принял предварительное решение отстранить представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии. Немецкие журналисты Роберт Штайн и Томас Рёпер раскрыли, что стоит за спортивными санкциями против Белоруссии и её президента Александра Лукашенко.

По их словам, МОК уже давно превратился в политический инструмент, который активно используется в геополитической борьбе. И этот инструмент был задействован сначала против России, а теперь и против Белоруссии.

Один чувак уехал в США, попросил о статусе беженца, а взамен он им говорил всё, что они хотели только услышать,

- описывает немецкий журналист, как создавался допинговый скандал против России.

Отмечается, в Белоруссии то же самое провернуть не удалось, так как не успели подготовить аналогичные обвинения, поэтому пришлось придумывать на ходу. Был создан Белорусский фонд солидарности, состоящий буквально из пары спортсменов. И эта организация пожаловалась, что в Белоруссии якобы притесняют спортсменов. При этом речь идёт о штрафах за участие в несанкционированных митингах, а также об увольнении спортивных чиновников, потребовавших отставки главы страны.

Немецкие журналисты отмечают, что за аналогичные действия в Германии спортсменов и чиновников ждало бы не менее строгое наказание, и никто бы даже не возразил. Но если это происходит в Белоруссии, то это автоматически политическое преследование.