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"Запад лишил Киев своей политической поддержки": Экс-министр обороны Украины
25 декабря 2018, 09:39 • 112 • Политика
Украина фактически потеряла поддержку западных стран, так как создает для них проблемы, об этом заявил бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук.
Он отметил, что Незалежная приносит в жизнь Запада много проблем, а значит, поддерживать такое государство уже сложнее. И эта оценка, по его словам, откровенная и не позитивная.
"Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности, - сказал Кузьмук в эфире телеканала "112". - Мы это ощущаем". Таким образом он прокомментировал провокацию в Керченском проливе.
И добавил, что сейчас Запад хочет, чтобы Украина решала сама все свои проблемы.
"Это уже не просто намек – это демонстрация, что давайте, разбирайтесь, мы уже устали, - говорит он. - И самое страшное в том, чтобы мы остались без политической поддержки".
Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что в МИД России опасаются применения украинскими военными отравляющих веществ против ополченцев ДНР и ЛНР.
"Киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что каждый день поступают новые сообщения об усиливающейся активности ВСУ на линии соприкосновения, особенно на Горловском и Мариупольским направлениях. В свете этого нельзя исключить, что Киев готовится к полномасштабным боевым действиям в Донбассе этой зимой.
Помимо наземной операции против Донецка и Луганска, отмечает Мария Захарова, Киев также может подготавливать провокации с химическим оружием. На это указывает активное муссирование данной темы в украинских СМИ.
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