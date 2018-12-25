"Запад лишил Киев своей политической поддержки": Экс-министр обороны Украины

Украина фактически потеряла поддержку западных стран, так как создает для них проблемы, об этом заявил бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук.

Он отметил, что Незалежная приносит в жизнь Запада много проблем, а значит, поддерживать такое государство уже сложнее. И эта оценка, по его словам, откровенная и не позитивная.

"Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности, - сказал Кузьмук в эфире телеканала "112". - Мы это ощущаем". Таким образом он прокомментировал провокацию в Керченском проливе.

И добавил, что сейчас Запад хочет, чтобы Украина решала сама все свои проблемы.

"Это уже не просто намек – это демонстрация, что давайте, разбирайтесь, мы уже устали, - говорит он. - И самое страшное в том, чтобы мы остались без политической поддержки".

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что в МИД России опасаются применения украинскими военными отравляющих веществ против ополченцев ДНР и ЛНР.

"Киевские стратеги досконально изучили и готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что каждый день поступают новые сообщения об усиливающейся активности ВСУ на линии соприкосновения, особенно на Горловском и Мариупольским направлениях. В свете этого нельзя исключить, что Киев готовится к полномасштабным боевым действиям в Донбассе этой зимой.